Cómo eliminar correctamente las garrapatas de tu perro

Las garrapatas y otros tipos de parásitos pueden causarles distintas enfermedades y trastornos a nuestros amigos peludos. Ante este tipo de amenaza, lo mejor que podemos hacer es estar prevenidos. Por tanto, es importante saber cómo proceder en caso de que nuestro perro tenga alguna enganchada a él. En este vídeo te enseñamos cómo quitar de manera efectiva y sin secuelas estos parásitos del pelaje de nuestro perro.

Aunque tengamos a nuestro can siempre limpio y con una correcta higiene, siempre es posible que algún que otro parásito se adhiera a él. Cuando llevamos de paseo a nuestra mascota y la dejamos suelta por alguna zona campestre, no podemos evitar que se tire al suelo o corra entre hierbajos. Esto no causa solo que se ensucie, sino que es la situación perfecta para las garrapatas, que suelen encontrarse en lugares estratégicos, listas para atacar.

Cuando se habla de garrapatas nos referimos al ácaro que parasita el cuerpo de animales vertebrados con sangre caliente. Su principal objetivo es buscar una fuente de alimento constante, y lo encuentran no solo en nuestros amigos peludos, sino que también pueden llegar a picar a humanos.

Este incómodo arácnido provoca unas de las afecciones más habituales entre los perros, como la anaplasmosis o la enfermedad de Lyme. Es importante lidiar con ellas cuanto antes, ya que existen numerosas enfermedades asociadas a estos insectos. De hecho, existen dos familias de garrapatas, las duras y las blandas. Las primeras se caracterizan por tener caparazón y por encontrarse en casi todos los países del mundo. Las segundas no cuentan con esa protección, se encuentran en lugares arenosos y con grietas y, además, suelen preferir las orejas del animal.

Estos molestos insectos suelen aparecer cuando llegan las estaciones más calurosas del año. Por eso, si vas a salir con tu perro a alguna zona rural, es importante que estés atento durante el paseo. En este vídeo te enseñamos cómo eliminar correctamente las garrapatas que se hayan enganchado al pelaje de tu mascota.

