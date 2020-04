En estos días de crisis por el COVID-19, cualquier método de protección para evitar el contagio es bien recibido. Por ello, si no dispones más que de un par de mascarillas en casa y no sabes con qué vas a salir a la calle una vez las hayas usado, no te apures, te contamos cómo puedes reutilizar una mascarilla sin tenerla que tirar.

El problema de las mascarillas es que, una vez se han visto expuestas a gérmenes, las tenemos que tirar. En estos días de alarma por el coronavirus, disponer de una mascarilla para ir al supermercado es esencial. Principalmente porque es ahí donde vamos a estar más expuestos a contagiarnos del virus. Sin embargo, las mascarillas sanitarias escasean, y muchas personas están tirando de mascarillas caseras. Por ello, si tienes una mascarilla, lo más sensato es que en vez de deshacerte de ella aprendas a desinfectarla para poderla reutilizar.

Cuando usamos una mascarilla, la cercanía con otras personas provoca que las bacterias permanezcan en la superficie. Esto hace que sea muy importante quitarnos la mascarilla sin entrar en contacto con la parte externa, ya que de estar contaminada puede pasarnos las bacterias y los gérmenes a las manos. Asimismo, si no hemos desinfectado correctamente la mascarilla es imprescindible que nos deshagamos de ella, ya que de estar contaminada con el COVID-19 podemos contraer el virus. Si quieres volver a utilizar una mascarilla, te mostramos en el tutorial en vídeo cómo has de desinfectarla.

Por otro lado, si vas a ir al supermercado has de saber que llevar mascarilla no es suficiente para no contraer el coronavirus. Sigue las recomendaciones que te mostramos en este enlace, y procura mantener siempre la distancia de seguridad. De este modo estarás mucho menos expuesta a contraer el virus y, por consiguiente, a llevarlo a casa tras hacer la compra. 

