El congelador es un lugar de nuestra casa que solemos tener descuidado. Poca gente sabe que cuando las placas de hielo tienen más de 5 mm, o cuando se acumula en las espirales del compresor, es imprescindible descongelar este electrodoméstico si no queremos que se nos estropee.

Además, de vez en cuando, es necesario limpiar el congelador en profundidad. Es recomendable ordenar los alimentos por secciones y realizar revisiones periódicas, pues retirar la comida pasada de fecha es muy importante. Para realizar todas estas tareas, también es fundamental descongelar previamente la cámara frigorífica.

Si no sabes cómo descongelar manualmente este electrodoméstico no te preocupes, en este tutorial en vídeo te mostramos una sencilla y rápida manera de descongelar tu frigorífico en tan solo 10 minutos.

Es cierto que existen frigoríficos con descongelación automática que no necesitan de estos cuidados. No obstante, no es una opción del todo recomendable, pues, aunque a primera vista pueden parecer la elección más cómoda, este modelo de electrodomésticos gasta un 35% más de energía que los frigoríficos con descongelación manual. Además, durante el proceso de descongelación automática se dañan los alimentos.

La descongelación manual, como se muestra en el vídeo, es sencilla rápida y no precisa de material especializado, por lo que es completamente gratuita.

Un consejo a la hora de limpiarlo es no usar jabón. Si utilizamos agua con jabón para lavar las paredes del congelador, suelen quedar residuos que a la larga afectarán ala sabor de los alimentos.