La cebolla, al igual que la leche o el pan, es un alimento que no puede faltar en ninguna cocina. Su multitud de usos y el especial sabor que da a decenas de comidas, como a la ensalada, la tortilla o caramelizada en una hamburguesa, hace que sea un producto esencial. Sin embargo, pocas personas saben que el sitio ideal para guardar la cebolla está fuera de la nevera.

Una gran parte de los alimentos se estropean si no están en sitios húmedos y fríos. Por ello, acostumbramos a guardar todo lo que no sabemos dónde va en la nevera. Éste es el caso de algunas frutas, que se mantienen mejor en otro lugar fuera del frigorífico, y también de la cebolla. En el vídeo superior te desvelamos dónde debes guardar ésta hortaliza.

La cebolla, aunque por su fuerte olor y sabor parece indestructible, se puede estropear al igual que cualquier otro alimento y de forma más rápida si no se conservar adecuadamente. Esto puede influir en los alimentos ya que pierden sus propiedades alimenticias o hace que su característico sabor no sea el adecuado.

Que suceda esto puede ser bastante inconveniente, ya que nos vemos obligados a tirar ciertos alimentos que deberían estar en buenas condiciones pero que, por diversos motivos o por haber utilizado una mala conservación ya no podemos ingerir.

Por esta razón si quieres saber dónde has de guardar la cebolla para que te aguante el mayor tiempo posible, no pierda calidad y, por consiguiente, la tengas que tirar no te puedes perder el vídeo de la parte superior de esta noticia.

