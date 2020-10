Cómo curar las aftas de la boca rápidamente

Seguramente en más de una ocasión te ha salido una pequeña llaga en la boca y ha resultado de lo más incómoda hasta que se ha ido. Aunque estas heridas suelen desaparecer solas, si para ti son un verdadero engorro y quieres deshacerte de ellas lo antes posible, en este vídeo te contamos varios remedios que aliviarán el dolor y el escozor que producen.

Las aftas o llagas bucales son úlceras superficiales, pequeñas, redondeadas de un color blanquecino y con un borde rojizo que pueden formarse por múltiples causas. Aunque no suelen tener gravedad alguna, lo cierto es que pueden resultar muy molestas, hasta el punto de impedirnos comer o beber con normalidad. Por este motivo, son muchos los que buscan deshacerse de ellas lo antes posible. No obstante, la paciencia y el tiempo son las mejores medicinas.

No se sabe con certeza qué puede causar una llaga en específico, ya que hay múltiples factores que pueden influir en su aparición. Diversas alteraciones en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, ya sean de origen genético o no, pueden jugar un importante papel en su manifestación. No obstante, una herida que nos hayamos hecho al comer, por ejemplo, también puede hacer que una llaga emerja.

Las aftas son bastante desagradables debido a que producen mucho escozor y dolor. Son bastante frecuentes en la población general, pero según el [[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.childrenscolorado.org/es/conditions-and-advice/conditions-and-symptoms/symptoms/ulceras-bucales-llagas-ulcerosas/|||Children’s Hospital Colorado]], los niños y adolescentes suelen sufrirlas con más frecuencia. Así, los más jóvenes son los que deben soportar más molestias bucales.

Si deseas eliminar las aftas de tu boca o de la boca de tus hijos, en este vídeo te damos algunos remedios caseros que pueden ayudarte a aliviar el dolor y el escozor. Si los aplicas correctamente, lograrás volver a comer y a beber con normalidad y te olvidarás de cualquier molestia que pudieras tener.

SEGURO QUE TE INTERESA

Ojo: este producto puede estar resecando tus labios:

¿Qué hacer si tu hijo se levanta con mocos?: