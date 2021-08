Cómo cultivar tus propias cebolletas sin necesidad de comprarlas

Cuando cocinamos algún plato con cebolleta acostumbramos a tirar las partes que no utilizamos, entre ellas el tallo blanco del final. Sin embargo, unida a este tallo blanco observamos la raíz del tubérculo. Podemos pensar que esta raíz una vez arrancada de la tierra y cortada del resto de la planta no puede volver a germinar, pero lo cierto es que si la dejamos unida al bulbo de la planta podemos plantarlo para que la cebolleta vuelva a crecer. Esto nos permitirá tardar más en volver a comprarlas. La duda aquí surge en cómo podemos hacer para que vuelvan a germinar. ¿Es necesario plantarlas en un jardín? ¿Qué ocurre si no tenemos esta posibilidad?

En este vídeo se muestra una manera fácil, limpia y eficiente de hacerlas volver a germinar y solo se necesitan dos cosas: agua y sol. Basta con llenar un tarro con un poco de agua, la suficiente para cubrir los bulbos, y ponerlo en una ventana por la que entre luz solar. El único cuidado que hay que proporcionarles es cambiarles el agua cada dos días, pero nada más. Las cebolletas crecerán a un ritmo muy rápido y en seguida podremos cortar los tallos verdes para comerlos. Estos tallos, a pesar de que los cortemos, continuarán creciendo, por lo que dispondremos de cebolletas de una forma prácticamente ilimitada. Cuando los bulbos ya no den para más y mueran, siempre podemos comprar nuevas cebolletas para renovarlos y continuar con nuestra pequeña huerta acuática.

Trucos como este pueden ayudarnos a ahorrar dinero en la lista de la compra. No solo podemos cultivar cebolletas ya que, por ejemplo, es muy común tener perejil en una maceta y cortarlo cuando se necesite. Lo cierto es que cada vez son más las personas que optan por disponer de un pequeño huerto de consumo propio en sus jardines y terrazas. Mientras tanto, los que no dispongan de este espacio para macetas pueden optar por soluciones tan sencillas como las de este vídeo.

