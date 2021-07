Cómo cuidar las plantas en verano: los mejores trucos y consejos

En verano suben las temperaturas y las plantas pueden verse afectadas por la luz solar directa. Del mismo modo que el resto de seres vivos, ellas también necesitan cuidados específicos en esta época del año. Entre los diferentes efectos de la época estival están las plagas y la falta de agua. Por este motivo es tan importante seguir una serie de consejos sobre cómo cuidar las plantas en verano y utilizar productos específicos. Si te interesa conocer cuáles son las plantas resistentes al sol, las más conocidas son las siguientes. Por un lado, el hibisco, que necesita la luz solar directa para crecer, aunque en esta época del año conviene ponerla en una zona con sol y sombra. Y, por otro lado, el geranio, cuyo cuidado es muy sencillo y, además, queda de maravilla en el jardín o en la terraza al ser muy colorido.

Riego

Las altas temperaturas hacen que haya que regar las plantas con más frecuencia durante los meses de verano. Lo ideal es que agrupes varias plantas en una misma zona del jardín o la terraza para que conserven mejor la humedad y se hagan sombra entre ellas. El mejor momento para regarlas es por la mañana o por la noche, en las horas en las que haya menos sol. De lo contrario, el agua se evaporará en cuestión de segundos. Por lo general, las plantas pequeñas requerirán de un riego más regular, cada dos días aproximadamente. Por poner un sencillo ejemplo, el geranio es una planta que no necesita demasiada agua, con un par de riegos a la semana, o como mucho tres, es suficiente. En lo que respecta a la cantidad de agua, depende de cada tipo de planta, pero en todos los casos tienen que alcanzar la raíz. Lo mejor es ir añadiendo el agua poco a poco para que quede bien regada, pero sin que el sustrato llegue a encharcarse. Lo que necesitas para regar las plantas en los meses de verano es una buena regadera. Puedes elegir esta de plástico duro, que tiene una capacidad de cinco litros. Es muy resistente a los golpes y el agarre es muy cómodo. Además, el cabezal es extraíble, así que puedes limpiarlo cómodamente.

KADAX Regadera de plástico | Amazon

Comprar en Amazon

Si te vas unos días de vacaciones, es importante que elijas un sistema de riego automático como este para cuidar las plantas. Combina un temporizador y una bomba de agua, de forma que puedes programarlo. Cuenta con una pantalla LCD grande y tiene memoria de programas. Esto quiere decir que, si hay un corte de corriente, la programación y los ajustes que hayas hechos se mantienen.

Landrip DIY Sistema de Riego | Amazon

Comprar en Amazon

Pulverizado

Aunque las plantas sean de interior, también requieren de unos cuidados específicos en primavera y verano. En los días más secos y calurosos pulverízalas y abre las ventanas para que tengan una buena ventilación. También puedes limpiar cada hoja con una esponja limpia empapada en agua templada. Este es un set de dos pulverizadores de muy buena calidad que puedes encontrar al mejor precio en Amazon. Tienen tres modos distintos según lo que necesites: spray, chorro y cerrado. Son recargables y reciclables, y el depósito es semi-transparente. En cuanto al cabezal, es ergonómico y se adapta muy bien a la mano.

PULMIC Pulverizador Agua | Amazon

Comprar en Amazon

Tratamiento anti-plagas

Presta atención a las plagas más comunes en las plantas en verano. Aunque depende en gran medida de la zona en la que vivas, estas son las que aparecen con mayor frecuencia:

Pulgones: son criaturas diminutas que se encuentran en plantas, flores y árboles ubicados a la sombra. Lo que hacen es chupar la savia, provocando con ello que las hojas se caigan y crezcan hongos.

son criaturas diminutas que se encuentran en plantas, flores y árboles ubicados a la sombra. Lo que hacen es chupar la savia, provocando con ello que las hojas se caigan y crezcan hongos. Moscas blancas: se reproducen muy rápidamente cuando llega el verano, y son muy difíciles de erradicar. Su alimentación produce melaza, una sustancia que genera moho negro.

se reproducen muy rápidamente cuando llega el verano, y son muy difíciles de erradicar. Su alimentación produce melaza, una sustancia que genera moho negro. Cochinilla: existe la cochinilla blanda y la dura, y ambas se dan en climas secos y calurosos. Succionan la salvia hasta terminar deformando la planta y acabar con los nuevos brotes.

existe la cochinilla blanda y la dura, y ambas se dan en climas secos y calurosos. Succionan la salvia hasta terminar deformando la planta y acabar con los nuevos brotes. Arañas rojas: estos ácaros chupan la savia de las hojas, haciendo que las plantas pierdan su follaje. Suelen aparecer en camelias y azaleas. Las arañas rojas son muy pequeñas así que verlas a simple vista es complicado. Pero es fácil darse cuenta de su presencia porque las hojas presentan manchas amarillas.

¿Qué es lo que la planta necesita? Un insecticida, apto para plantas tanto de interior como de exterior. Está listo para usar, y las protege de todo tipo de plagas. Durante los meses de verano conviene aplicarlo al anochecer. Utilizar este producto es muy sencillo. Simplemente hay que agitar y aplicar sobre las plantas hasta que estén humedecidas, incluyendo la parte inferior de las hojas.

Compo Axiendo insecticida polivalente | Amazon

Comprar en Amazon

Abono y fertilizante

Más allá del riego diario, uno de los grandes consejos para cuidar las plantas en verano es el de no exponerlas directamente a la luz del sol porque las hojas podrían quemarse. Lo más conveniente es ponerlas en zonas luminosas pero que no reciban la luz solar de manera directa. En esta época del año también necesitan una gran cantidad de nutrientes porque la mayor parte de las plantas se encuentran en floración. La nutrición es fundamental para que no sufran las altas temperaturas. Si estás buscando un fertilizante de buena calidad, puedes elegir este a la venta en Amazon para que tus plantas crezcan fuertes y sanas. Se trata de un fertilizante mineral líquido universal que contiene microelementos. Su uso es muy simple y la recomendación es aplicarlo una vez a la semana entre los meses de marzo y octubre.

COMPO Fertilizante | Amazon

Comprar en Amazon

Prestando atención a los consejos sobre cómo cuidar las plantas en verano y utilizando los productos adecuados, seguro que tienes un espacio natural. Ten mucho cuidado con el exceso de agua y planifica un horario de riego. Regar durante las horas centrales del día no es una buena idea porque el agua se evapora y, además, puede dañar las plantas por el conocido como "efecto lupa" de las gotas.