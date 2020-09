Cómo se debe conservar el vino y otros datos interesantes

El vino es un excelente acompañante que todos disfrutamos en ocasiones especiales. No falta en reuniones familiares o de amigos, lo que le hace la bebida perfecta para casi cualquier ocasión. No obstante, los amantes de este brebaje saben que, para degustarlo como es debido, debe conservarse y guardarse, una vez abierta la botella, de una forma determinada. En este vídeo te lo contamos.

El vino es un tipo de bebida alcohólica que se obtiene mediante la fermentación del mosto o zumo de uva y existe un gran número de tipos diferentes. Hay vinos para todos los gustos. Sin embargo, no todos requieren de los mismos cuidados, ya que sus propiedades y características son muy diferentes. Por ello, debes conocer el vino, el tipo de envasado que posee y cuál es la mejor manera de conservarlo en tu casa. De este modo lograrás tener un vino exquisito para cualquier tipo de evento.

Por otro lado, el tipo de envase y el tapón de la botella también influyen en la forma en la que debemos guardar el vino en nuestra casa. Aunque parezca raro, no se conserva de la misma forma una botella con tapón de corcho natural que otra con tapón de corcho artificial o de taparrosca.

Además, debes saber que no todos los vinos se consumen de la misma manera. La copa utilizada para el vino tinto no es la misma que para el blanco y todo tiene su explicación. No todos los tipos de esta bebida necesitan la misma oxigenación, por lo que habrá vasos más óptimos que otros para cada tipo de bebida.

¿Y cuánto tiempo puede conservarse el vino una vez abierta la botella? ¿Dónde es mejor guardarlo? ¿En la nevera o a temperatura ambiente? Seguro que más de una vez te han surgido estas preguntas. Es natural, ya que la respuesta también puede variar dependiendo del tipo de vino y de envase. Te resolvemos todas tus dudas en este vídeo.

SEGURO QUE TE INTERESA

Tomar una copa de vino al día puede no ser tan bueno como se dice:

Cómo abrir una botella de vino sin sacacorchos: