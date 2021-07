Cómo conseguir que tu casa huela bien

Ya huele a playa…. O a montaña. O a pueblo. Da igual, ya huele a que te vas de vacaciones. El año pasado, cuando volviste a tu casa, aquello olía a muerto y eso que habías dejado vacío el cubo de basura pero aún así… ¿Cómo evitar ese problema este año?

Ahí van unos tips bien útiles para conseguirlo:

- Por supuesto, nada de basura en el cubo de basura: pierde unos minutos en bajar al contenedor la basura que hayas acumulado, sea mucha o poca. Antes de poner la nueva bolsa, dale una limpia al cubo y déjalo desinfectado. Punto para el buen olor conseguido.

- Nada de alimentos frescos en la nevera: quizás te pasaste en la última compra y por ahí hay unos calabacines, unas cebollas y un filete. Dedícate los días previos a las vacaciones a utilizarlos en tus preparaciones culinarias para intentar no dejar nada. Si no te dio la semana para acabarte los restos, al congelador, pero no dejes alimentos frescos en la nevera que pueden acabar pudriéndose (y generando mal olor).

- Ojo a las otras fuentes de mal olor en la cocina: ¿cuáles son? El fregadero es una, que muchas utilizamos como si fuera una basura y no es su utilidad. Dedícale unos minutos antes de hacer las maletas. Las otras son el lavavajillas y la lavadora: el lavavajillas puedes hacer un lavado con vinagre y un poco de bicarbonato con la máquina vacía. Misma solución para la lavadora.

- El baño también puede ser una fuente de malos olores: si tienes problemas de humedad, puedes dejar un tazón con arroz que ayudará a absorberla. Y es conveniente darle una buena desinfección antes de irte.

Casa limpia | iStock

- Dale una buena limpieza al suelo antes de irte: limpia el suelo de las distintas habitaciones antes de marchar. El de parquet, con cera para la madera; el de cocina y baño con algún producto desinfectante que tenga el olor que más te guste.

- Textiles: si tienes alfombras, prueba a espolvorear bicarbonato. Deja actuar toda la noche y aspira antes de irte.

- Dale un toque final de buen olor a la vivienda: mejor, apuesta por ambientadores naturales, que son más naturales que los químicos y desde luego, menos empalagosos. Utiliza aceites esenciales para impregnar flores secas, por ejemplo. Velas perfumadas, unos limones en la cocina (siempre dejan muy buen olor y dura mucho), jabones naturales…. Apuesta por aromas frescos, que huelan a limpio.

Y si sigues todos estos consejos ya verás que tu vuelta a casa, después de tu merecido descanso, se hará con un olor rico.