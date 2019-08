¿Alguna vez has tenido deseos enormes de tomarte ese vino tan rico, guardado para un día concreto, y cuando llega el momento te das cuenta de que no tienes sacacorchos, o te acuerdas de que la última vez que tomaste vino se rompió? Si no tienes a mano una tienda donde comprar otro y nadie puede acercarte uno… Estás en un aprieto, porque todos sabemos que no es lo mismo que abrir la chapa de una botella de cerveza, que con unos golpecitos consigues abrirla.

No, sin sacacorchos la misión se presenta imposible, y parece que hay que reconocer la dura derrota de prescindir de tal bebida que, se tome cuando se tome, siempre convierte la ocasión en algo especial. Así que, antes de olvidar el delicioso vino en ese día improvisado, como un pícnic en el campo o una cena en casa, y acabar cambiando de bebida resignadamente o conformándote con su ausencia, merece la pena encontrar la alternativa al sacacorchos como las que te mostramos en este vídeo.

El sistema de cierre de una botella de vino es tremendamente eficaz. Jamás se abrirá una botella por accidente o se derramará una sola gota, pues el corcho lo aísla totalmente. Por eso necesitamos una herramienta específica que saque el corcho. O eso creerás hasta que veas el vídeo, porque te enseñamos dos trucos para que consigas extraer el corcho sin tener a mano el sacacorchos.

El proceso por el que se rellena el vino en la botella es muy delicado. Se carga la cantidad justa, dejando una cámara de aire para que el corcho pueda dilatarse y el vino pueda moverse dentro de la botella. En este proceso no puede entrar ningún cuerpo extraño, ni hongo, etc. Pues perjudicaría notablemente la calidad final del vino. El corcho es presionado por una máquina que lo comprime, y un émbolo lo introduce en el cuello de la botella. Cuando está dentro, el corcho se expande y así impide que el líquido salga.

Ya te hemos explicado el complejo y delicado proceso por el que pasa la botella hasta que es cerrada por completo. El proceso a la inversa también es complicado. Pero con estos dos trucos verás que podrás tomar vino incluso en cualquier situación de emergencia en la que resulte imposible abrirlo con su utensilio correspondiente.

