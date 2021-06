Clubes de supermercados: estas son las ventajas de cada uno

La mayoría de supermercados hace ofertas periódicas a todos sus clientes. Sin embargo, no es raro observar algún cartel o indicador de bajada de precio o descuento ‘solo para socios’ del club del establecimiento. ¿Qué supermercados tienen club y qué ventajas ofrecen a sus miembros? Te contamos los descuentos y ofertas que cada cadena ofrece.

Alcampo

Este supermercado permite hacerse socio a través de su aplicación o en cualquiera de sus establecimientos. Este club gratuito cuenta con ventajas como un regalo de bienvenida de 3 euros de saldo en tu tarjeta y un obsequio el día de tu cumpleaños.

Asimismo, mediante compras en Alcampo y presentando la tarjeta de socio, el cliente puede recibir puntos. Estos se podrán canjear en próximas visitas al supermercado a partir del día siguiente a obtenerlos.

Dia

Ser miembro de este club es gratuito, y sus ventajas también son válidas para las compras en La Plaza y Clarel. Uno de sus chollos son los cupones descuento personalizados, con los que se puede llegar a ahorrar hasta un 50% en los productos favoritos de cada cliente, ya que se adaptan a las preferencias de cada consumidor.

Otra de las ventajas son los precios especiales en más de 250 productos, con ofertas solo para los miembros del club. Además, con la aplicación Dia es posible registrarse en el club, buscar las tiendas más cercanas, hacer listas de la compra, consultar los gastos y ver los folletos de forma anticipada. La última ventaja que ofrece la membresía del club Dia es FinanDia, un sistema para pagar tus compras de forma semanal y sacar dinero en efectivo cuando vas al supermercado.

Lidl

Ser socio del club Plus de Lidl ofrece ventajas a sus clientes como obtener el folleto digital en la aplicación móvil y la posibilidad de recibir premios o entrar en sorteos que organiza el supermercado. Para ser miembro es necesario descargar la aplicación y no precisa de tarjeta física, si no que en la tienda se escaneará un código de tu aplicación cuando compres.

Por otra parte, este club ofrece una copia digital de los tiques, así como cupones descuento nuevos cada semana y un rasca y gana cada vez que realices un gasto en Lidl. Además, podrás introducir los datos de tu tarjeta bancaria y pagar directamente a través de la aplicación. Por último, ser miembro de Lidl Plus te ofrece descuentos en marcas amigas, como algunas gasolineras, y ventajas en la compra de experiencias culturales como parques zoológicos.

Carrefour

Ser miembro del club Carrefour ofrece al cliente ventajas en este supermercado, además de otros de la misma cadena como Market, Express y en la compra online de alimentos. Por otra parte, podrás acumular dinero por las compras que realices cada dos meses, financiar tus gastos sin intereses y obtener descuentos en seguros de coche, hogar y decesos con Carrefour Seguros; facturas de luz y gas; ópticas y en varias compañías de carburantes.

Asimismo, si eres menor de 30 años, tienes más de 65 o tu familia es numerosa, siendo parte del club Carrefour te ahorrarás el porcentaje de IVA de los productos frescos que compres. Por último, el supermercado francés ofrece de forma gratuita a sus clientes la tarjeta Carrefour Pass para utilizarla como una tarjeta normal y en su agencia de viajes.

Hipercor

Con la tarjeta de compra de El Corte Inglés podrás beneficiarte de sus ventajas tanto en este supermercado y almacenes como en Hipercor y Supercor. La principal ventaja de este club es la de poder aplazar tus compras en tres cuotas mensuales a partir de 75 euros, aunque a este servicio se suma un gasto de gestión.

Conseguir esta tarjeta es gratis y no conlleva ningún coste de mantenimiento. Este producto permite al cliente acceder a los extractos de gastos mensuales, que podrá consultar en la web, en la aplicación o por carta. Esta cadena de supermercado también ofrece dos horas de aparcamiento gratuito por compras superiores a 35 euros en sus centros y permite acumular bonificaciones en algunas estaciones de servicio.

Eroski

El supermercado vasco Eroski ofrece a sus clientes varias ventajas por ser miembro de su club. Por ejemplo, los socios pueden disfrutar de ofertas y precios especiales en algunos productos, y también acumulan dinero por las compras realizadas para obtener descuentos en las siguientes. Además, con el Plan Familias de Eroski puedes tener más rebajas exclusivas.

El supermercado también ofrece días sin IVA y descuentos en determinados parques de atracciones y servicios de aventura. Por otra parte, Eroski obsequia a sus clientes con vales ahorro que los compradores pueden activar a través de su aplicación gratuita. Asimismo, también podrás disfrutar de la tarjeta gratuita Eroski Mastercard y la tarjeta de oro, que te ayuda a ahorrar un 4% en tus compras en el supermercado, aunque mantenerla conlleva pagar una cuota de mantenimiento.