Cinco electrodomésticos que no tienes y que no sabías que necesitas

Hay electrodomésticos básicos, como la nevera o el horno, y después otros deliciosamente superfluos que están aquí para hacer nuestra vida un poco más divertida y arrancarnos una sonrisa cada vez que los usamos. En esta liga juegan, precisamente, todos los que vienen a continuación.

Con ese nombre, ¿cómo no vamos a querer comprarla? Este cacharrito que comercializa West Bend, aunque hay otras marcas que tienen otras con diferentes funcionalidades, nos permite preparar el desayuno sin tener que ensuciar la cocina. Por un lado, tiene una tostadora para ir preparándonos el pan, los bagels o los cruasanes mientras, en el área de la plancha, podemos calentar al tiempo unos huevos, hacer unas tortitas, prepararnos unas verduras o incluso carnes si somos de las que nos despertamos con hambre. Tiene, además, olla para huevos si es que los preferimos escaldados. Cómoda, práctica y fácil de limpiar (tiene una bandeja para las migas), con regulador de temperatura y monísima. ¿Que todo eso podemos hacerlo en una plancha o una sartén? Cierto, pero es taaan bonita.

¿Se te agotan las ideas con los postres? Para todas aquellas personas a las que se les da mal la repostería y les chifla el chocolate, ha llegado el aparatito definitivo: una fuente de chocolate que solo hay que plantar en el centro de la mesa y, a partir de ahí, imaginación al poder. Podemos mojar trozos de frutas variadas o de pastel, y además de comer de fábula pasaremos un rato divertido entre amigos o en familia. Las hay sencillas y otras más espectaculares, con varias fuentes para que veamos brotar el chocolate ante nuestras ojos al tiempo que lo degustamos.

Atrás quedaron los tiempos en que nos íbamos a la playa o de viaje con una neverita portátil con un par de bloques de hielo para mantener frías nuestras bebidas, que llevábamos apelotonadas en su interior junto con un bol de fruta y otros bocados. El mundo de la nevera portátil ha evolucionado tanto que nos encontramos modelos eléctricos fantásticos, perfectamente compartimentados, perfectos para las jornadas de pícnic o para llevar en el coche cuando salimos de viaje. ¡Qué alegría no tener que volver a enfrentarnos a los precios desorbitados y la oferta escueta de las áreas de servicio! Las hay de diferentes tamaños y , algunas, incluso, tienen congelador incorporado. Menudo invento.

La gente de Smeg es especialista en diseñar electrodomésticos que vamos a querer enseguida, pero que, en realidad, no necesitamos. Porque no, no tenemos ninguna necesidad de cambiar nuestra resistente y funcional nevera casera por este frigorífico de diseño con estética de Mini, que más bien sería ideal para esas oficinas o coworkings modernos a los que daría un punto chic inconfundible. No solo no tiene ninguna funcionalidad diferente a la de cualquier nevera, sino que además es carísima: el diseño es así.

Tu sentido común te dice que no necesitas un pelador de frutas (y también de patatas) eléctrico, pero estamos ante el típico electrodoméstico capaz de hacer la vida más fácil a todas aquellas haters del mundo del pelar. Los hay de varias marcas y con diferentes funcionalidades, algunos que son exclusivamente para patatas y otros que también sirven para frutas. Pueden suponer un auténtico ahorro de tiempo para todas aquellas familias en las que se consumen muchos zumos y smoothies, aunque probablemente tampoco vaya a cambiarnos la vida.

