El truco del colgante para cerrar la cremallera de un vestido sin ayuda

Hay veces en las que simplemente no podemos subirnos la cremallera del vestido a solas porque está justo en la espalda. Existe una solución perfecta para este problema y te la mostramos en el vídeo de Nova Life.

Seguro que te ha pasado: Estás vistiéndote por la mañana, para ir al trabajo. Te vas a poner ese vestido tan elegante y ceñido que utilizas para trabajar, pero no hay manera de subir la cremallera. Y no, no tienes a nadie que te ayude a subirla, por lo que no te queda otra que cambiarte o ir con el vestido medio abrochado.

Aunque alguien te suba la cremallera, el vestido va a ser un problema durante toda tu jornada laboral. Por ejemplo, cuando quieras ir al servicio.

No eres la única: si existe alguna mujer que haya sido capaz de subir su cremallera hasta el final, sería un gusto conocerla y darle la enhorabuena.

Este truco es muy sencillo y lo puedes llevar a cabo tú misma con un accesorio que seguro que tienes en casa.

No esperes más y échale un vistazo al vídeo de Nova Life en el que te mostramos la solución perfecta a este contratiempo que le surge a muchísimas personas.

