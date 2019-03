Trucos para que tu casa huela siempre bien sin usar ambientadores

Es muy común que al final del día, notes que la frescura que tenía el aroma de tu casa sobre todo si has limpiado por mañana, haya desaparecido. Pero no sufras, no es necesario tener el trapo siempre en la mano para conseguir un olor agradable durante toda la jornada.

Los ambientadores tampoco son siempre una buena opción. La mayoría de las veces su aroma es demasiado fuerte o no dura más que unos pocos minutos. Además, no son una solución barata. En el vídeo te mostramos los trucos definitivos que mantendrán el olor a limpio e impecable de tu casa siempre.

La cocina, los armarios o las zonas más húmedas de la casa, como el cuarto de baño, son todo un reto en cuanto a mantener un buen olor se refiere. En el vídeo se enumeran algunos consejos que te ayudarán a mantener estos puntos débiles de tu hogar con una fragancia agradable.

De manera rápida, simple y económica te enseñamos como librarte de los malos olores y alargar la sensación de limpieza. A veces es tan simple como añadir unas cuantas gotas de limón para hacer que el olor de tu casa mejore considerablemente. Otras ocasiones tan solo es necesario disponer de un puñado de arroz para librarte de aromas desagradable y, en la mayoría de los casos, son pequeños errores muy fáciles de corregir los que está empeorando el olor de tu casa considerablemente.

En resumen, que no hace falta gastar una fortuna para mantener un olor a limpio en tu casa. Con unos sencillos trucos, gratuitos la mayoría, te ofrecemos la posibilidad de mantener una atmósfera fresca y agradable las 24 horas del día.

