El año 2020 contará con ocho días festivos a nivel nacional, cuatro festividades que cada comunidad puede fijar o mover y dos días no laborables para cada municipio. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el calendario en el que se detallan las fiestas nacionales iguales para toda España, las que se modifican o cambian de día y las propias de cada comunidad autónoma.

El primer festivo del año será el uno de enero, miércoles, y el segundo el lunes 6 de enero, la Epifanía del Señor. El siguiente será el Viernes Santo, que en 2020 se celebrará el 10 de abril en todas las comunidades autónomas. El viernes 1 de mayo se celebrará la fiesta del trabajo y el 15 de agosto, sábado, la Asunción de la Virgen. La fiesta nacional de España será el lunes 12 de octubre, el martes 8 de diciembre será la Inmaculada Concepción y el 25 de diciembre, día de Navidad, se celebrará el último festivo del año.

Pero no todas las festividades serán compartidas en todo el territorio español. Algunos días, como el 9 de abril, Jueves Santo, será no laboral en todas las comunidades autónomas excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Ambas regiones cambiarán esta festividad por el 13 de abril, para así celebrar el Lunes de Pascua. Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y País Vasco también tendrán este día como festivo.

Respecto al puente de diciembre, no todas las comunidades tendrán los mismos días libres. Mientras que el martes 8 de diciembre es fiesta nacional, habrá seis comunidades que no tendrán el lunes 7 libre. Estas son: Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. En total, con la suma de los ocho festivos nacionales fijos, las fiestas de las comunidades autónomas y las locales, el número de días no laborables de 2020 serán catorce.

Días festivos por comunidades autónomas

Andalucía:

- Viernes 28 de febrero

- Jueves 9 de abril

- Lunes 2 de noviembre

- Lunes 7 de diciembre

Aragón:

- Jueves 9 de abril

- Jueves 23 de abril

- Lunes 2 de noviembre

- Lunes 7 de diciembre

Asturias:

- Jueves 9 de abril

- Martes 8 de septiembre

- Lunes 2 de noviembre

- Lunes 7 de diciembre

Baleares:

- Jueves 9 de abril

- Lunes 13 de abril

- Lunes 7 de diciembre

- Sábado 26 de diciembre

Canarias:

- Jueves 9 de abril

- Sábado 30 de mayo

- Lunes 7 de diciembre

Cantabria:

- Jueves 9 de abril

- Lunes 13 de abril

- Martes 28 de julio

- Martes 15 de septiembre

Castilla-La Mancha:

- Jueves 19 de marzo

- Jueves 9 de abril

- Lunes 13 de abril

- Jueves 11 de junio

Castilla y León:

- Jueves 9 de abril

- Jueves 23 de abril

- Lunes 2 de noviembre

- Lunes 7 de diciembre

Cataluña:

- Lunes 13 de abril

- Miércoles 24 de junio

- Viernes 11 de septiembre

- Sábado 26 de diciembre

Comunidad de Madrid:

- Jueves 9 de abril

- Sábado 2 de mayo

- Lunes 2 de noviembre

- Lunes 7 de diciembre

Comunidad Valenciana:

- Jueves 19 de marzo

- Lunes 13 de abril

- Miércoles 24 de junio

- Viernes 9 de octubre

Ceuta:

- Jueves 9 de abril

- Viernes 31 de julio

- Miércoles 2 de septiembre

- Lunes 7 de diciembre

Extremadura:

- Jueves 9 de abril

- Martes 8 de septiembre

- Lunes 2 de noviembre

- Lunes 7 de diciembre

Galicia:

- Jueves 19 de marzo

- Jueves 9 de abril

- Miércoles 24 de junio

- Sábado 25 de julio

La Rioja:

- Jueves 9 de abril

- Lunes 13 de abril

- Martes 9 de junio

- Lunes 7 de diciembre

Melilla:

- Viernes 13 de marzo

- Jueves 9 de abril

- Viernes 31 de julio

- Lunes 7 de diciembre

Navarra:

- Jueves 19 de marzo

- Jueves 9 de abril

- Lunes 13 de abril

- Lunes 7 de diciembre

Región de Murcia:

- Jueves 19 de marzo

- Jueves 9 de abril

- Martes 9 de junio

- Lunes 7 de diciembre

País Vasco:

- Jueves 19 de marzo

- Jueves 9 de abril

- Lunes 13 de abril

- Sábado 25 de julio