¿Cada cuánto tiempo sería correcto limpiar nuestros utensilios de maquillaje?

El maquillaje forma parte del día a día de muchas personas. De hecho, hay quienes no pueden salir de casa sin usar un poco de base o de colorete. Para aplicarnos estos productos sobre la piel, normalmente utilizamos diferentes utensilios que nos ayudan distribuirlos de forma uniforme sobre el rostro. Sin embargo, puede que estés utilizando estas herramientas de forma errónea y no lleves una higiene adecuada, lo que puede afectar a la salud de tu piel. En este vídeo te explicamos cada cuánto tiempo deberías limpiar tus brochas, esponjas y pinzas para depilar, así como la manera correcta de hacerlo.

La salud de nuestra piel es muy delicada. La contaminación, la alimentación o los cambios hormonales pueden afectar de forma significativa a su aspecto. Por este motivo es imprescindible adoptar unos hábitos de vida saludables y llevar una buena higiene personal. Pero, ¿qué pasa con el maquillaje? ¿Puede tener un efecto nocivo sobre el rostro?

Los productos de maquillaje por norma general pasan por exhaustivos controles de calidad. Por esta razón, a no ser que padezcas algún tipo de alergia cutánea, lo normal es que el maquillaje no afecte a la salud de tu piel. Sin embargo, es indispensable que, tras un largo día con el maquillaje puesto, limpiemos bien el rostro para evitar que los poros se obstruyan y la grasa se acumule.

No obstante, llevar una limpieza regular de la cara no es siempre suficiente. Debes saber que, para aplicarte el maquillaje, utilizas brochas y esponjas que no siempre limpias como deberías. Los gérmenes y bacterias pueden acumularse en ellas, por lo que es indispensable que las laves con frecuencia. En este vídeo te explicamos cada cuánto tiempo deberías lavar tus utensilios de maquillaje y cuál es la mejor manera de hacerlo para dejarlas impolutas y que puedan durarte mucho tiempo.

