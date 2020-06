ELIMINA LOS GÉRMENES

Debes limpiar periódicamente el lavavajillas si no queremos que éste desprenda mal olor y sea un foco de gérmenes.Aunque solamos pensar que el lavavajillas no necesita ser limpiado, debes hacerlo periódicamente si no quieres que éste desprenda mal olor y sea un foco de gérmenes en el hogar. Te mostramos cómo has de hacerlo.