¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar las sartenes y otros utensilios?

Al igual que nuestra ropa o nuestros dispositivos electrónicos, nuestros utensilios de cocina no son eternos. Con el paso del tiempo se estropean y deben ser reemplazados por unos nuevos. En este vÍdeo te explicamos cuáles son los signos que nos indican que es hora de cambiarlos y cómo podemos identificarlos.

Prácticamente en cualquier hogar podemos encontrar todo tipo de utensilios de cocina. Ollas, sartenes, tablas para cortar, táperes, cubiertos, platos, etc. No obstante, no muchas personas saben que debemos ir renovando estos objetos cada cierto tiempo, ya que pueden suponer un peligro para la composición de nuestros alimentos, su olor y su sabor, y para nuestra salud. Unos utensilios de cocina estropeados pueden acumular más fácilmente la suciedad y hacer que los gérmenes y bacterias campen a sus anchas por nuestras comidas.

Del mismo modo que cada cierto tiempo cambias tu teléfono móvil porque se ha quedado anticuado, es necesario que hagas lo mismo con las sartenes o las fiambreras. Ten en cuenta que es con estos objetos con los que cocinas y mantienes tus alimentos. Es decir, todo lo que se pone en ellos pasa después a tu boca. De este modo, para llevar una buena higiene, que influye directamente en la salud, debemos comprar nuevos utensilios de cocina cada cierto tiempo.

Es cierto que hay objetos que duran más que otros. Es decir, seguramente, si hayas comprado sartenes o tablas de cortar de buena calidad estas puedan serte útiles durante muchos años. Además, también todo dependerá de cómo las cuides y de la forma en la que las laves, pues no es lo mismo fregar a mano que utilizar un lavaplatos.

En este vídeo te contamos por qué debes renovar tus utensilios de cocina cada cierto tiempo y cuáles son las señales que te indican que debes cambiarlos por unos nuevos.

