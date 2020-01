NO SOMOS SUFICIENTEMENTE LIMPIOS

Pese a que ponemos lavadoras con frecuencia, los pijamas son algo que no acostumbramos a lavar con la asiduidad que deberíamos, ya que pensamos que al utilizarlos únicamente para dormir no se van a manchar. En el siguiente vídeo te desvelamos la verdad, y te decimos cada cuanto tiempo deberías lavar tu pijama para que su suciedad no afecte a tu salud.