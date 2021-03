Cómo estar morena sin tener que tomar el sol

El estar morena es algo que a algunas de nosotras nos hace estar más felices, más a gusto con nuestro propio cuerpo, pero pocas nos animamos a estar así durante el invierno, ya que no nos sentimos confiadas para aplicar autobronceador por temor a que no quede un buen resultado. En el vídeo te explicamos cómo aplicar el autobronceador para que nos quede bien y no se quede parcheado y se vea el producto mal empleado.

Si bien es cierto que la manera más común de ponerse morena es tomando el sol, esto no es posible durante el invierno. Tampoco es recomendable hacerlo durante muchas horas al día durante el verano ya que nuestra piel envejece de manera más rápida. El hecho de estar sobreexpuesta muchas horas sin una protección correcta puede derivar en enfermedades tan graves como un cáncer de piel en los casos extremos.

Por eso, la solución para estar morena sin quemaduras de sol y durante todo el año es la aplicación de autobronceador, que es gradual, lo que significa que podemos ir regulando el nivel de moreno que queremos en cada aplicación. Aquí te traemos algunos de los trucos para esparcir bien el producto sobre la piel:

Preparar la piel eliminando las células muertas

Es conveniente exfoliar el cuerpo usando un guante de crin o gel para así eliminar de la piel el exceso de células muertas y que pueden llevar al parcheado en el resultado después de la aplicación.

Aplicar crema hidratante

Preparar la piel hidratándola antes de aplicar el producto bronceador hará que a la hora de esparcirlo quede mucho más homogéneo y el resultado sea mejor. Pero antes de realizar este paso, se debe dejar que la crema se absorba por completo, ya que si no puede afectar al resultado del autobronceador.

