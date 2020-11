Así se prepara una mascarilla de cebolla para tener el pelo más largo

Lucir un cabello largo y sano no es tarea fácil. Hay personas que, por muchos productos que utilicen y por mucho que se cuiden el cabello no consiguen los resultados que desean. Su pelo crece demasiado despacio y no pueden presumir de pelo largo aunque pasen los años. En este vídeo te contamos cuál es el secreto para lograr una cabellera densa y larga en poco tiempo.

El pelo es un signo de identidad para muchas personas. A través del cabello expresamos nuestra forma de ser, nuestra personalidad y nuestra preocupación por el atractivo personal y por cómo este es percibido por los demás. Sin embargo, todos estamos sujetos a una serie de limitaciones. Por mucho que podamos cambiar el color de nuestro pelo, alisarlo, rizarlo o peinarlo de millones de forma, hay una cosa que no podemos hacer: alargarlo de forma rápida.

El cabello, al igual que la piel, está expuesto a una serie de factores externos que pueden resultar muy nocivos. Las radiaciones ultravioleta emitidas por el sol, la contaminación atmosférica o, incluso, el agua que sale de nuestra ducha y con la que nos lavamos el pelo, pueden afectar en gran medida a la salud del mismo.

Para que nuestra melena crezca de forma sana y tenga un aspecto brillante y denso, es indispensable mimarla de forma especial. Para ello, debemos utilizar productos adecuados a nuestro tipo de pelo (graso, seco o mixto) y evitar en gran medida someterlo a altas temperaturas con demasiada frecuencia (por ejemplo utilizando menos el secador o las tenacillas para alisar o rizar el cabello).

No obstante, por mucho que lo cuidemos, el pelo suele crecer lentamente. Es cierto que existen diferentes productos que prometen alargar tu cabello en pocas semanas, pero no todos están al alcance de cualquier bolsillo. Por este motivo, en este vídeo te contamos cómo elaborar una mascarilla a base de cebolla para conseguir tener una melena que será la envidia de todos.