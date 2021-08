Así puedes fabricar un recogedor de manera sencilla y rápida

En verano, gran cantidad de gente se desplaza a otros lugares a pasar unos días de vacaciones. Si te vas a tu segunda residencia, probablemente ya tengas de todo allí como para no tener que utilizar este truco, pero si te desplazas a un apartamento o casa de alquiler, sin duda este vídeo podría resultarte de gran utilidad ya que en ocasiones faltan detalles como este en las casas, no siempre se sabe dónde están guardados todos los utensilios o simplemente se ha roto en el peor momento.

Lo que es indudable es que hay que mantener el lugar donde estemos bien limpio y ordenado. No tener o no encontrar las herramientas necesarias ya no puede ser una excusa para saltarnos el día de limpieza así que, si hasta ahora este había sido tu argumento para escaquearte, a partir de este momento ha perdido toda su validez gracias a este truco tan ingenioso.

El vídeo muestra cómo fabricar un recogedor de forma muy simple. Se trata de coger un trozo de papel de cocina y humedecer uno de sus lados. Cuando el montoncito de suciedad esté hecho, basta con poner en el suelo el trozo de papel y arrastrar el montón encima con el cepillo o escoba. La parte húmeda del papel se pegará al suelo, por lo que no se desplazará de lugar cuando intentemos arrastrar la suciedad. Además, prevendrá que se cree esa molesta línea de polvo que se queda sin recoger debido a la diferencia de altura entre el recogedor y el suelo. Finalmente, cuando el montón se encuentre encima del papel, se hace una bolita y se tira a la basura.

