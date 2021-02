Cómo cortar las patatas para comerlas siempre de forma diferente

La patata es uno de los alimentos más versátiles del mundo. Hay mil maneras de comerla y cortándola de formas distintas, como te mostramos en el vídeo, puede llegar a convertir tu plato en uno único y diferente.

Además del corte, también puedes cocinarlas de distintas maneras. Esto hará que sea un plato con un sabor y una experiencia completamente diferente, utilizando el mismo alimento. Las puedes comer fritas, asadas, hervidas, o en puré. También pueden acompañar a casi cualquier plato, y mezclándolas con distintas salsas harán que cambie el sabor completamente.

No solo son apetitosas, también son una rica fuente de energía. La piel de la patata está cargada de nutrientes y al cocinarlas es recomendable dejarla puesta. Aunque muchos tienden a evitar las patatas por ser carbohidratos, estas no tienen por qué aportar una dosis alta de calorías. Dependiendo de cómo las cocines y con qué las acompañes, pueden ser una comida muy saludable y nutritiva. Si estás siguiendo una dieta, la mejor opción es cocinar tus patatas al horno o hervidas con un poquito de aceite de oliva. Estarán igual de ricas y tendrán menos calorías que si las comes fritas.

Las patatas también contienen un tipo especial de almidón. Este almidón está relacionado con muchos beneficios para la salud, uno de ellos es la reducción de la resistencia a la insulina. Esto, por lo tanto, hace que la patata sea un buen alimento para controlar el azúcar en la sangre. Para aumentar el almidón de la patata, puedes guardarlas en la nevera una vez hervida, y comerlas frías al día siguiente.

Una de las razones por las que las patatas son uno de los alimentos más consumidos en el mundo es por lo baratas y altamente saciantes que son. Solo con comer una patata puedes quedar altamente satisfecho. De esta forma ayuda a perder peso, ya que te evita el hambre y te aporta los nutrientes y la energía suficiente para todo el día.

Las patatas también son ricas en antioxidantes, gracias a sus compuestos flavonoides, carotenoides y ácidos fenólicos, que permiten neutralizar moléculas que pueden llegar a ser dañinas, y causar enfermedades como la diabetes y el cáncer.

Por todas estas razones, las patatas son un alimento realmente beneficioso, y con ayuda de los diferentes cortes que te enseñamos en el vídeo puedes comerlas cuanto quieras sin cansarte de ellas.

