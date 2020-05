Así que para empezar, vamos a coger un trapo de algodón, bastoncillos, alcohol desinfectante, y otro paño para secar. Vamos a hacer la limpieza con el ordenador apagado, para evitar sustos y disgustos. Limpiar el polvo de manera general es fundamental. La pantalla, el teclado, la parte de atrás, las esquinas, el ratón... Intenta que todo el polvo desaparezca para el siguiente paso.

¡A por el polvo!

Utiliza los bastoncillos para los bordes de la pantalla, entre las teclas, en el pliegue de la pantalla y el teclado… Mucho cuidado con las entradas de los cables, límpialos con cuidado y sin humedad, para evitar que se estropeen por cualquier gota que caiga. Puedes empezar simplemente con el bastoncillo humedecido en agua. Verás cómo empieza a salir negro y hasta con pelusas. Pelusas, sí.

Darle la vuelta al teclado también es una forma de limpiarlo, pero hay que tener cuidado. A veces se caen trozos de papel, migas de pan, restos de comida, si comes dulces puede caer hasta azúcar… lo que cada uno coma, y eso pasará incluso aunque sepas que no se debe comer encima del ordenador. Y menos beber… para evitar infartos al corazón mientras ves cómo se derrama tu bebida. Lo de darle la vuelta, mucho cuidado, a ver si con algún meneo que hagas se cae alguna tecla, o se te cae directamente sobre la mesa.

Según las recomendaciones de Microsoft para la limpieza de sus dispositivos Surface, “Usa un paño suave y que no suelte pelusa (los paños de microfibra son excelentes) humedecido con un poco de jabón suave y agua, o toallitas para pantallas. Límpialo cada 3 o 6 meses”. Para los auriculares, “Usa las toallitas desinfectantes o un paño suave humedecido con una solución de alcohol isopropílico al 70 %, o inferior”, añaden.

Desastre en el teclado | iStock

Alcohol para desinfectar

Una vez que hayas limpiado el polvo a conciencia, es el momento de impregnar el algodón en alcohol, no empaparlo, sino humedecerlo. Esta medida debes hacerla si utilizas ordenadores en el trabajo, tanto si es sólo tuyo como si es compartido, como si es en tu casa, porque en la situación en la que estamos cuanta más limpieza realices, mejor que mejor.

Piensa que las manos tienen grasa, y la trasladas a las teclas; tocas productos ahora más agresivos como los desinfectantes, el jabón constantemente, se resecan… incluso si llevas las uñas largas, por poco que sea, es posible que hayas perdido el ‘nombre’ de alguna tecla. No te preocupes, pero es muestra de que el teclado sufre, y mucho. Por eso debes mimarlo aunque sea con una limpieza intensa cuando llega una pandemia mundial.

Los expertos no recomiendan limpiar la pantalla con el alcohol, ni con un limpia cristales al uso de los que tenemos en casa, sino con un spray específico para pantallas. Especial cuidado para las pantallas táctiles, ya que los arañazos, las marcas de dedos, el polvo, los productos químicos y la luz ultravioleta pueden afectar al rendimiento. Desde Microsoft nos recuerdan que “No es necesario frotar demasiado para quitar las huellas de los dedos ni las marcas de grasa. Usa un paño suave y que no suelte pelusa (ya sea seco o humedecido con agua o limpiador para gafas; nunca limpiacristales ni otros productos de limpieza químicos) o una toallita para pantallas para frotar suavemente la pantalla. No dejes el dispositivo Surface expuesto a la luz solar directa durante mucho tiempo. La luz ultravioleta y el calor excesivo pueden dañar la pantalla. Y, sobre todo, baja la tapa y cierra la funda cuando no lo uses”.

No te olvides del ratón, abre por abajo el tope y limpia la bola. Se limpian muy fácilmente. De hecho, utiliza la misma medida que para los auriculares, un paño suave humedecido con una solución de alcohol isopropílico al 70 %, o inferior.

¿Te atreves a limpiar por dentro?

Es el momento de coger los destornilladores, un aspirador pequeño incluso. Notarás además que necesita por dentro una limpieza si el ventilador funciona haciendo demasiado ruido. O si se calienta demasiado y no llevas tanto tiempo con el ordenador encendido. Hazlo en una superficie lisa, con un hule o mantel debajo para evitar que nada se roce, se pierda…

Ten especial cuidado cuando abras y trates con la placa base, las tarjetas, o cualquier otro componente eléctrico que se pueda dañar rápidamente. Si usas aspirador específico, cuidado con la fuerza. Y si usas un paño, muy muy suavemente.

Con todo este proceso de limpieza, no sólo tendrás un ordenador más limpio, desinfectado en estos momentos tan importantes, sino que además tendrá un mejor uso, porque no es sólo polvo lo que encontrarás. ¿Tienes mascotas? Pues prepárate a quitar pelos..