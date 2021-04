El truco de moda para conviertir un bolso en una mochila

Los bolsos son un accesorio muy necesario para la mayoría de las mujeres. Se pueden usar tanto a diario para complementar un look más formal para ir a trabajar y los fines de semana con un aire más casual. Las mochilas han estado en un segundo plano durante algunos años, dependiendo de la mujer, ya que suelen transmitir un look más informal o juvenil. Pero la combinación de bolso mochila ha sido muy socorrida durante estos últimos años. Ahora, con el increíble truco que se puede ver en el vídeo vamos a ser capaces de transformar los bolsos que ya tenemos y poder usarlos como mochila.

Lo primero que se debe hacer es soltar el asa larga de nuestro bolso por los dos lados. A continuación, cuando ya la tenemos suelta, debemos introducirla a través de las asas cortas o que se usan para llevar el bolso en la mano. La cinta debe quedar cruzada para seguidamente volver a enganchar el asa que hemos introducido en los agarres en los que estaba antes. De esta manera, se han creado dos huecos diferentes. El resultado es como si el bolso tuviese dos asas por las cuales introducir los brazos y así usarlo de manera que parezca una mochila. Puedes ver estos pasos de forma más visual en el vídeo.

De esta manera hemos conseguido transformar este accesorio y poder darle otro look a nuestro outfit y así poder darle otro look a nuestro outfit. Hay que elegir bien el bolso que se usa para esta función, ya que si es de apertura sencilla puede ser más fácil que se nos caigan cosas. Si tenemos eso en mente y vamos con cuidado, no se caerá nada ni se abrirá la nueva mochila que hemos creado.

En el vídeo puedes ver cómo realizar esta conversión de manera sencilla y paso a paso.

