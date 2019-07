Los bañadores y los bikinis son nuestras prendas más preciadas y las indispensables en la temporada verano. Refrescarnos es nuestra primera opción siempre que tenemos un hueco libre: una tarde con tus amigos en la piscina, coger el tono de moreno ideal, un finde en la playa, vacaciones… Y es que no podríamos pasar esta horrible ola de calor sin ellos. El único problema que les podemos encontrar (cuando ya hemos encontrado aquel que nos queda bien) es que con el sol, la sal de la playa y el cloro de la piscina, estos tienden a deteriorase con muchísima más facilidad que cualquier otra prenda de ropa, sobre todo si no los cuidamos bien. Por esto, con estos sencillos trucos te enseñamos cómo debes lavarlos para evitar que pierdan su forma y color.

Sea bikini, triquini o bañador, sea liso, con estampado o con textura; la facilidad de estas prendas para ser inutilizables tras un verano de intenso uso es impresionante. Por eso, casi todos los años adquirimos algún que otro traje de baño. Pero, siempre hay uno especial, nuestro mayor aliado del verano, pues aunque tengamos varios bikinis y/o bañadores en el armario que nos parezcan monísimos, nuestro indispensable siempre es uno: nuestro favorito, en ese que pensamos cuando tenemos un evento especial y queremos ir divinas de la muerte. Pero, ¿y cuándo nuestro mejor traje de baño empieza a estropearse? No queremos ni pensar en ese momento en el que tengamos la complicada misión de buscarle un sustituto y de encontrar un nuevo favorito.

En primer lugar, y si vas a estrenar un bikini o un bañador, no esperes a ver el vídeo, porque como más vale prevenir que curar te dejamos truquillos incluso para antes de estrenar nuestra prenda favorita y que así, nunca se estropee, o, por lo menos, no con demasiada facilidad. Aun así, si antes de leer este artículo has estrenado tu modelito predilecto para ir a bañarte, no te preocupes porque también existen tips para hacer que perdure por mucho tiempo. Mira estos consejos y ¡larga vida a nuestros bikinis favoritos!

