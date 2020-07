Cómo doblar los bikinis y bañadores de forma eficiente para ahorrar espacio

El verano es una de las estaciones que más controversia causa. Amada por unos y odiada por otros, sin duda es una de las épocas más representativas de España por su clima. Aunque muchos aprovechan para lucir sus nuevas compras en la piscina o en la playa, muchas veces acumulamos ropa de años anteriores en el armario. En este vídeo, te enseñamos cómo doblar tus bikinis y bañadores para que ocupen poco espacio.

Es cierto que podemos usar trajes de baño a lo largo del año, sin importar la época en la que nos encontremos. Desde piscinas cubiertas hasta acudir a un balneario para una sesión relajante, existen multitud de escenarios donde sacar nuestros bañadores.

Ya sean de la temporada anterior, o nuevos a estrenar, son las prendas por excelencia para los momentos donde nos demos un chapuzón. Cada año se comercializan nuevos modelos, innovando en este tipo de prendas. Diferentes tejidos, estampados, colores y formas, existen muchas maneras de combinar nuevos modelos de bañadores o bikinis. Sin embargo, si no se cuidan adecuadamente, es posible que queden deteriorados.

Uno de los principales enemigos de los bañadores y bikinis es el cloro. Por muy resistentes que sean, este elemento químico va desgastando los tejidos de forma inevitable. Por esta razón, es muy recomendable que, tras cada uso, lavemos nuestros trajes de baño con agua. De esta forma, eliminaremos las partículas que hayan podido quedar atrapadas en el tejido.

En el caso de que estemos en la playa, la arena y la sal también dañarán nuestras preciadas prendas. Por ello, es importante que, al volver a casa, lavemos con agua y jabón neutro el traje de baño. También es recomendable dejarlo secar a la sombra, para que la luz directa del sol no lo deteriore. Una vez hayamos terminado de usarlos, también es importante guardarlos adecuadamente. En este vídeo te enseñamos cómo doblar los bañadores de forma que no ocupen demasiado espacio en el armario y no se deformen.

