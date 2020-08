Así debes cuidar tus plantas cuando hay altas temperaturas

Con la llegada de los meses estivales, las plantas sufren las altas temperaturas del verano, por lo que necesitan unos cuidados específicos. Conservarlas puede parecer una tarea fácil, pero debes ofrecerles los tratamientos adecuados según la época del año. En el vídeo te contamos unos consejos muy factibles si quieres que tus plantas sobrevivan a esta estación.

Tener rincones verdes en casa ofrece un toque fresco a nuestro hogar y, además, conlleva factores beneficiosos para nuestra salud. Las plantas son una gran fuente de oxígeno durante el día y, por ello, mejoran y purifican el aire. Esta pequeña vegetación, que podemos incluir en la decoración de nuestra casa, sirve para embellecer el espacio que queramos y para crear un ambiente acogedor. No obstante, es complicado cuidar las plantas en épocas calurosas, ya que, aunque el calor del verano y el frío del invierno son fenómenos perjudiciales, las temperaturas muy cálidas pueden acabar con ellas en pocos días.

La fuerte radiación solar y el incremento de las temperaturas aumentan el metabolismo de la planta, por lo que esta necesita más agua y, a su vez, las raíces la absorben más rápido. Por lo tanto, se acelera y empeora su rendimiento vital. Las plantas pueden aguantar temperaturas de hasta 40 grados, siempre y cuando tengan una buena cantidad de sales minerales para estar completamente hidratadas.

Si las hojas están marchitas, es un síntoma claro de falta de hidratación. Aun así, este problema se puede remediar, aunque es necesario actuar rápido para que no se convierta en una situación permanente. Si no se tiene un especial cuidado, nuestras plantas pueden sufrir un golpe de calor. Este hecho se produce cuando la vegetación no es adecuada para el clima en el que está viviendo o si se ha colocado en un sitio inadecuado.

Recuerda vigilar tus plantas estos días para que sobrevivan a los meses de verano. Para ello, con este vídeo podrás saber cuál es la mejor manera de cuidar la vegetación de tu casa para que no sufra las altas temperaturas.

