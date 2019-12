Seguro que os ha pasado alguna vez, depilarte las cejas, querer igualarlas y quitarte pelos de más. Sin embargo, si te ocurre puede tener una solución, en el vídeo te damos una serie de consejos para disimular los huecos mientras éstas crecen, así como trucos para cuidarlas y que salgan bien.

Si tienes muchos pelos en las cejas, y acostumbras a cuidártelas con frecuencia, una depilación semanal con pinzas es de lo más habitual. Pero en ocasiones no controlamos bien las pinzas, o buscamos darle a nuestras cejas una forma concreta, pero nos termina disgustando el resultado final. Si te ha sucedido esto, y estás preocupada de qué vas a hacer hasta que te crezca de nuevo el pelo, y cómo va a salir, en el vídeo te damos la solución.

A no ser que lleves gafas, y puedas disimular con éstas el desastre que has causado en tus cejas, una falta considerable de pelos es de lo más llamativo. Por ello, muchas personas recurren a profesionales para que les arreglen o les den forma a sus cejas, dejando en buenas manos esta complicada tarea. No es de extrañar, ya que las cejas constituyen uno de los rasgos más visibles del rostro, y con ellas puedes darte un toque de personalidad.

De este modo, se pueden ver un montón de vídeos que dicen cómo depilarte las cejas correctamente o cómo darles una silueta más original. Pero si eres inexperta con las pinzas, o has elegido una forma nueva para innovar, es posible que el resultado no sea de tu agrado, ya que ciertos tipos de formas en las cejas no favorecen a todo el mundo, o que sin querer te las hayas depilado de más.

En el vídeo que encontrarás en la parte superior del artículo te enumeramos una serie de trucos súper efectivos para disimular una mala depilación y para asegurar que, cuando crezcan, los pelos salgan lo más fuertes y sanos posibles.

