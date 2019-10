¿A quién no le gusta tener el pelo limpio y esa sensación refrescante cuando te lo acabas de lavar y está impecable, bien oloroso…? Es maravilloso. Pero si te desenredas el cabello con un cepillo que no has lavado en meses, la situación resulta contradictoria, aunque no lo veas a simple vista.

Pero no te preocupes, no significa que tengas que tirar tu cepillo y comprarte uno nuevo, porque los cepillos del pelo también se lavan. No basta con quitarles unos cuantos pelos que sobresalen de él. Es muy importante lavar los peines y cepillos que utilizamos a diario para mantener una buena salud en el cabello. En ellos se acumulan cabellos muertos, grasa del cuero cabelludo, polvo, suciedad del ambiente, bacterias, microbios, restos de productos para el pelo… No dejes que eso suceda más. En este tutorial te mostramos en el vídeo vemos una limpieza ideal para que mantengas tus peines y cepillos impecables, y por ende, tu cabello sano.

Debes limpiarlos con frecuencia. Aunque esta depende del uso que le des, puedes hacerlo entre una o dos veces cada 15 días. De lo contrario, en las cerdas de tu cepillo seguirán acumulándose muchos restos como la caspa, y hasta ácaros, lo que facilite que se reproduzcan gérmenes y bacterias que pueden generar el riesgo de sufrir infecciones en el cuero cabelludo.

La alimentación, la genética, la edad, la estación del año, el estado de ánimo… Todos estos factores influyen en el estado de nuestro cabello. Y la salud de este es también un reflejo de la de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la caída excesiva de cabello puede ser un reflejo del estrés, la sequedad puede deberse a cambios hormonales o a temperaturas muy altas en climas secos, la acumulación de grasa puede explicarse con tu dieta. Por ello para mantener una buena armonía con nuestro pelo debemos acordarnos también de lavar con frecuencia nuestros cepillos y peines como te mostramos en el vídeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Se te cae el pelo? Ponle freno a la caída con estos tratamientos caseros

¿Te ha dado demasiado el sol? Así puedes recuperar la salud de tu cabello

Estos son los champús que mejor cuidan de tu cabello según la OCU