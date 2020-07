Así debes diseñar tu casa de cara a un próximo confinamiento

La pandemia ha provocado un cambio de paradigma en las tendencias de interiorismo y decoración. Tras la obligación de encerrarnos en casa, ahora valoramos más que nunca los espacios amplios, la funcionalidad de los muebles y las necesidades reales del día a día.

La fusión de distintas estancias, la importancia de incorporar vegetación al interior de las casas, la instalación de cristales y espejos que ofrezcan luminosidad y amplitud a las salas y una tecnología específica mucho más presente, son algunas de las pautas esenciales que definen los hogares post-covid a la hora de hacerle frente a cualquier contratiempo. Por ejemplo, un nuevo confinamiento.

“Uno de los muchos aprendizajes que se sacan después de los más de dos meses de confinamiento recae sobre el hogar”, asegura el interiorista bilbaíno José Arroyo. Mientras que antes de la pandemia, nuestras casas era espacios a los que, debido al ritmo frenético de la vida cotidiana, no dedicábamos toda nuestra atención, con el parón se ha producido un cambio que afecta al interiorismo y a la decoración, haciendo que la disposición, la practicidad, la luminosidad o el correcto equipamiento tecnológico cobren una inmensa importancia.

“Nos hemos adaptado a interiorizar más, a priorizar más el día a día en nuestros hogares y a equiparlos de modo que dispongamos de todo lo necesario sin necesidad de acudir al exterior”, afirma Arroyo. De este modo, las tendencias hacia las que se va a orientar la nueva forma de decorar y de organizar nuestros espacios hacen hincapié en varios aspectos fundamentales. Los analizamos de la mano del experto.

Fusión de espacios

La correcta distribución y amplitud de los espacios cobra ahora especial importancia. Aunque es algo que ya empezaba a valorarse antes del coronavirus. Los espacios abiertos donde se integran diferentes estancias y, por tanto, se crea mayor convivencia, han estado en auge en los últimos años. Salón y cocina son los dos espacios que cobran más sentido a la hora de unirse, ya que se trata de las estancias donde realizamos una mayor actividad, en las que solemos pasar más tiempo en familia o con invitados.

Relajación en casa | iStock

“La fusión de espacios es necesaria hoy en día con el fin de facilitar una mayor comunicación a estas dos estancias esenciales en los hogares, ya que son los espacios donde mayor vida se produce”, añade el interiorista.

Aunque estas dos estancias pasen a estar integradas, el concepto de diferenciarlas por ambientes es otra tendencia clave. Se trata de que cada espacio cumpla su función a pesar de estar unidos, y para ello el orden es primordial. “El desorden”, dice Arroyo, “podría jugar una mala pasada a la vista y hacer que la estancia parezca menos amplia”.

Funcionalidad del mobiliario

“Hoy en día, todo mueble y toda pieza del hogar tiene mayor sentido que nunca”, declara el experto. Arroyo afirma que “ahora, por ejemplo, una silla, ha pasado de ser un simple elemento en el que sentarse a cobrar importancia no sólo por su funcionalidad, sino por el espacio que ocupa en la casa, su forma, su color, su diseño, etc., aspectos que antes no tenían tanta importancia”, manifiesta. Esto se debe a la creciente necesidad de sentirnos a gusto, cómodos y seguros en casa para no echar en falta elementos del exterior.

Luz natural

Otro de los puntos que han adquirido una mayor consideración durante y después del confinamiento ha sido el impacto de la luz natural. “La iluminación de calidad es fundamental para aportar una mayor comodidad en las casas”. Existen elementos que, con una cuidada incorporación a la decoración, pueden hacer que la proyección de la luz sea mayor. Un claro ejemplo son los cristales y los espejos, que sirven para proporcionar amplitud al reflejarse en ellos elementos del hogar, sobre todo si se complementan con el uso de determinados textiles y colores.

En este sentido, “los tonos livianos y ligeros ayudan a que la luz sea mejor y más agradable, nos arropan y dotan al espacio de elegancia y sutileza. Los colores más radicales cansan a la vista y pueden tener un impacto negativo en la salud”, advierte José Arroyo.

Plantas de interior

La vegetación también ha cobrado gran importancia últimamente. Abastecer de plantas y flores a los hogares aporta vida a los mismos, ya que “La vegetación es el pulmón de los hogares y una forma muy elegante de incorporar dentro de la casa lo que es de fuera”, indica el interiorista.

Tecnología no invasiva

Por su parte, equipar los hogares con tecnología se ha convertido en un punto primordial tras la pandemia. Actualmente, no nos basta con uno o varios espacios, queremos tener toda la casa conectada. Según Arroyo, la clave para mantener la calidez de nuestro hogar es “saber adaptar todo el hogar con tecnología sin alcanzar ese punto frío que ésta puede otorgar”. Se trata de buscar los dispositivos adecuados, sencillos y discretos, “que nos faciliten la rutina y nos hagan vivir de una forma más cómoda sin alterar la decoración de la casa”, sostiene.

Muebles para toda la vida

Por último, el interiorista comenta que nos encontramos en un punto en el que se valoran más los productos atemporales o, como él mismo define, “los muebles para toda la vida” que no sólo ofrecen diseño sino también calidad. La tendencia hacia los muebles low-cost ha dado un giro favoreciendo a las piezas de materiales nobles, pensadas para perdurar. “Ahora se valora mucho más la producción y los materiales con los que está elaborada la pieza, que el hecho de poder renovar y cambiar cada cierto tiempo la decoración”, afirma Arroyo. Así, el sofá, la mesa de comedor, la cama, las cortinas y la butaca o sillón de lectura son, en opinión del interiorista, las piezas que cobrarán más importancia en la decoración post-covid.