Aprende a hacer crema after sun casera

Este verano, después de una exposición prolongada al sol debes hidratar tu piel, ya que esta se reseca y puede envejecerse. Lo mejor que puedes hacer es hidratar la piel con una crema after sun. ¿Sabías que puedes elaborar una crema after sun casera con ingredientes naturales? El melón, además de ser un fruta rica en vitamina C y vitamina A, es perfecto para hidratar nuestra piel, ya que es 80% agua.

Para crear un after sun casero de melón, aplasta la pulpa de la fruta con un tenedor, y aplícalo sobre la zona de la piel que quieras hidratar. También puedes hacer un after sun fenomenal con leche. El ácido láctico de la leche contribuye a la producción de colágeno y elasticidad de la piel, además de hidratarla. Añade en un recipiente dos cucharadas de leche, 2 cucharadas de harina y 2 cucharadas de nata fresca. Mézclalo todo y aplícalo en la zona que desees.