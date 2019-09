Haz limpieza

A la hora de ordenar la casa, vaciar la maleta, descubrir que no te has puesto ni sandalias, ni blusas, y que varias faldas llevan temporadas guardadas esperando… ¡que te gusten! Vamos a darle no sólo vida a tu armario, vamos a aligerar peso en tu mente, como diría Marie Kondo, reina del orden, y si ganas unos euros, pues ni tan mal.