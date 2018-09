Alimentos que te ayudarán a quedarte embarazada

Existen algunos alimentos que pueden ayudarnos a quedarnos embarazadas. No, no son ingredientes milagrosos, por lo que no esperes un resultado al instante, Sin embargo, sí contienen nutrientes que mejoran la calidad del óvulo, así como la óptima implantación del embrión.

En primer lugar, las carnes magras como la pechuga de pollo o pavo, el lomo de cerdo o la carne de conejo, contienen nutrientes que inciden de forma positiva para evitar la infertilidad. Estas carnes contienen poca grasa saturadas y ácido úrico. Intenta cambiar la carne que consumes por estas que te recomendamos.

Otro alimento que debemos consumir son los lácteos enteros. Leche entera, yogur natural, quesos... cualquier lácteo que no sea desnatado. Es importante controlar su consumo, ya que tienen un alto contenido calórico. Sin embargo, aportan nutrientes importantes como el calcio y proteínas. Por su alto contenido de ácido fólico, proteínas y vitamina D, el huevo es uno de los mejores para este fin. Además, puedes prepararlos de muchas formas y nunca te aburrirás de ellos.

Por último, los cereales integrales también son perfectos para ayudar a que nos quedemos embarazadas. Aporta ácido fólico, vitamina E, vitamina B6 y minerales importantes para nuestro organismo. Además, cuenta con carbohidratos que nos ayudan a tener un óptimo nivel de energía.