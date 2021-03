Muchos de los alimentos y productos que solemos comer cotidianamente no existen en muchos países del extranjero. No es hasta que nos vamos de viaje o nos mudamos fuera del país que nos damos cuenta de lo difíciles que son de encontrar. En el vídeo te contamos los alimentos a los que nos estamos refiriendo.

También existen muchas comidas que en España se preparan a menudo en los hogares y que en otras partes del mundo se desconoce su existencia. Enumeramos algunos de estos platos patrios que no encontrarás en otros países:

Churros con chocolate

Aunque parezca lo más común del mundo, la mezcla de churros bañados en chocolate solo se suele encontrar en España. Más española aún, si cabe, es la tradición de merendarlos o desayunarlos. Eso sí, existen comidas parecidas y versiones distintas en el resto de países.

La morcilla

Tradicionalmente preparada en Burgos, pero conocida en España entera, este plato es verdaderamente extraño para la gente de fuera. Aunque en algunas partes de Europa sí que la podrás encontrar, como Francia, Alemania, y el Reino Unido, más allá de esas fronteras es un plato raro para muchos. También es verdad que su aspecto no siempre apetece a la gente que desconoce de lo que se trata.

Las tapas

Nada más grita cultura española para un extranjero que una buena tapa. Por su sencillez, resulta difícil entender por qué esta tradición no se practica en otros países. Es el principal reclamo que muchos turistas al venir a España quieren probar. Ir de tapas puede ser considerado una actividad cultural, y esto a los extranjeros les fascina.

El gazpacho

Otro plato muy sencillo que no se come en muchos otros países. Esta elaboración es poco común en otras regiones del mundo y ha sido olvidada por los extranjeros. Si eres amante del gazpacho y vives fuera, no tendrás por qué preocuparte, ya que es fácil de preparar con ingredientes que podrás encontrar en cualquier sitio. Eso sí, tendrás más complicaciones de comprarlo ya preparado en los supermercados como lo encontramos en España.

