Puede que padezcas una o más alergias, o quizás ninguna. Hay personas que nacen con especial sensibilidad hacia una sustancia, pero hay otras que van desarrollando a lo largo de su vida estas intolerancias. Cada primavera afloran estas reacciones a la vez que lo hacen las plantas, pero ¿qué son exactamente las alergias y cuáles son las más comunes?

Una alergia es la reacción del sistema inmunitario de una persona hacia una sustancia que no perjudica a la mayoría de las demás personas. Normalmente, este sistema de defensa combate los gérmenes. Una persona puede verse expuesta a la sustancia que le da alergia por inhalación, ingestión o contacto cutáneo de la misma.

Cuando una persona padece una alergia, puede padecer síntomas como: estornudos, goteos nasales, picazón, edemas o asma. No todas las alergias tienen la misma severidad, estas reacciones van de leves a graves. Para evitar estas reacciones, las personas pueden evitar la sustancia que les hace padecerla o, si esto es inevitable, pueden recurrir a medicamentos, vacunas y otros tratamientos siempre prescritos por un médico.

Para reconocer las alergias, los alergólogos realizan pruebas a las personas para comprobar si tienen alguna. Esta prueba de punción consiste en colocar extractos líquidos de sustancias que pueden ser alérgenos en el antebrazo o la espalda del paciente. Tras este paso, se procede a realizar un pequeño corte o pinchazo en la piel y se deja actuar a las sustancias. Después de la espera, el médico puede comprobar si ha habido alguna reacción, como la aparición de unos puntos rojos y abultados, que indicarían que hay alergia o no si no aparecen.

Si quieres aprender cómo se pueden identificar, en el vídeo superior te explicamos con detalle las más comunes. Sin embargo, si dudas de si tienes o no alguna de ellas y no lo sabes seguro, acude a tu médico o alergólogo para que te realice las pruebas.

