Agranda tus zapatos para que no te aprieten con estos consejos

Los zapatos nuevos pueden convertirse en una auténtica pesadilla. Hasta que no se dan de sí por el uso, son incómodos de llevar. Incluso, pueden aparecer ampollas. Pero tranquila, porque hay varios consejos que puedes seguir para agrandarlos y que te dejen de apretar.

Puede que cuando te los compraras te parecieran cómodos, pero después de un rato puesto has comprobado que no eres capaz de aguantarlos. Toca intentar darlos de sí, pero si no quieres sufrir durante semana, debes buscar la forma de hacerlo rápido. En este vídeo explicamos varias de las técnicas más eficaces para agrandarlos.