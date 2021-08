11 básicos que no te pueden faltar para comenzar con un huerto urbano

¿Te has planteado alguna vez si te gustaría tener un trocito de campo en tu propia casa, pero no sabes por dónde empezar? En realidad, para crear tu propio huerto urbano necesitas muy poquitas herramientas. Nosotros te sugerimos que no te compliques demasiado con las plantas que vayas a incluir en él, especialmente al principio. Factores como la orientación de tu vivienda o el clima de tu ciudad pueden afectar enormemente al desarrollo de estas. Es muy importante que, además de mimo, amor y cuidado, añadas grandes dosis de paciencia y observación al huerto urbano de tu terraza.

¿Qué plantar en un huerto urbano?

Como sabes, la naturaleza tiene sus tiempos y estos no se pueden forzar. No todo florece cuándo ni cómo uno quiere. En ocasiones, una hierba inoportuna puede arruinarte todo tu ecosistema, otras veces, lo harán los insectos tipo pulgones. Lo importante es que no te desanimes y apuestes por seguir cuidando y sembrando tu huerto urbano. Cuando puedas comer una lechuga sembrada en tu propio balcón te sentirás muy orgulloso de haber perseverado.

A continuación te presentamos algunas de las plantas más agradecidas para agricultores novatos:

Kit de huerto urbano: tomillo, cilantro, albahaca y perejil

No hay plato que se resista a un buen acompañamiento de plantas condimentarias y aromáticas. Disfrutarlas frescas es uno de los pequeños grandes placeres de crear tu propio huerto urbano. En definitiva, tener hierbas aromáticas en tu huerto es una muy buena idea. Te permite tenerlas siempre a mano y con su máxima frescura. Además, son muy fáciles de cuidar y te saldrán mucho más baratas que en el supermercado.