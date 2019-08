¿Sabías que las personas que tienen las caderas anchas gozan de ciertas ventajas para la salud? En el vídeo te explicamos por qué. Un estudio realizado por la Universidad de Groninga, y publicado en la Sociedad Americana de Nefrología señala que la acumulación de tejido adiposo (o lo que es lo mismo, la grasa corporal), en la zona de las caderas reduce las probabilidades de que suframos ciertos riesgos salubres que implica envejecer.

El cuerpo de cada persona es diferente, hay muchos tipos de formas y tamaños. Las curvas de cada mujer son diferentes, ni más bonitas ni menos, simplemente son distintas. Y de igual manera que la silueta de cada una está determinado por factores genéticos, la grasa tiende a acumularse en diferentes zonas según el cuerpo: los muslos y los brazos, la zona abdominal, las caderas...

La belleza según los cánones de hoy en día significa delgadez. Pero sabemos que la belleza auténtica no depende en absoluto de ello, y no tienes que preocuparte por no tener un cuerpo igual que el de fulanita, pues el tuyo es de una manera específica y no puedes cambiar su forma. Es muy común que no nos gusten algunos de nuestros rasgos físicos y prefiramos el de otras: la que tiene caderas estrechas, las quiere más anchas y viceversa; las que tienen el pelo rizado lo quieren liso y ocurre lo mismo al revés, y así con más aspectos.

Igual que la grasa tiende a acumularse en ciertas zonas, nosotras tenemos tendencia a perder tiempo y autoestima atendiendo a lo que no tenemos y no somos. Pero la belleza real está en aceptarnos a nosotras mismas, querernos y cuidarnos. Además, la felicidad está en vivir el lado bueno de las cosas. Este estudio es una prueba científica de ello, una muestra más de que no hay mal que por bien no venga (si consideras que la forma tus caderas es algo malo). Lo más importante es la salud, pues si no vivimos con salud, entonces ¿de qué sirve todo lo demás? Siempre es interesante conocer nuestro cuerpo, y este vídeo es una buena contribución a ello.

