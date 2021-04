Los trucazos para disfrutar (y hacer) un annilingus muy top

El sexo oral es una de las prácticas más placenteras, pero aún hoy en día sigue siendo una de esas que hacemos con una persona que nos da mucha confianza y aún así seguimos sintiendo vergüenza. Si a esto le sumamos que esa oralidad no se realiza en la vulva, sino que lo hacemos (o nos la hacen) sobre el ano, ¡uy! nos empiezan a venir muchos miedos.

¿Olerá mal? ¿estará lo suficientemente limpio? ¿debería hacerme algo especial antes de que se asome a mi ano? Seguro que al recibir un annilingus te has hecho estas preguntas y otras tantas de carácter muy personal. La respuesta es que el annilingus es una práctica como cualquier otra y puede ser muy placentera si nos dejamos llevar y nos olvidamos de tabúes.

Cómo se hace un annilingus

El annilingus, sexo oral sobre el ano, se hace con cuidado, delicadeza y paciencia. El ano es una zona muy sensible que no genera su propia lubricación, por ello es importante utilizar lubricantes que nos ayuden a que esta parte de nuestro cuerpo sea receptiva. Es una de las partes más sensibles y cuenta con muchas terminaciones nerviosas, por eso nos da tanto placer cuando la acariciamos. Pero también por eso hay que ser delicadas y delicados en las prácticas anales. Si no lo hacemos con cuidado podemos crear microlesiones o pequeños arañazos. También necesitamos un poco de paciencia porque el ano es una parte tabú de nuestro cuerpo. Como bien nos dice Carolina Roldán, educadora sexual y sex coach, “Muchas veces se relaciona con algo sucio que no cumple con los estándares morales” y es por esta razón por la que nos cuesta tanto dar el paso a recibir y dar sexo oral en el ano y por lo que tenemos que tener paciecia.

Lo más probable es que no lo consigamos a la primera, que nos cueste relajarnos y que nos tensemos. No pasa nada, es normal y por eso hoy vamos a hablar de pasos a seguir para realizar un annilingus satisfactorio.

Trucos para hacer y recibir annilingus

Según nos cuenta Roldán, experta en aconsejar a sus seguidoras y seguidores sobre prácticas sexuales a través de TikTok e Instagram, es imprescindible “Mantener una actitud positiva, realizarlo de manera consentida y protegida usando barreras de látex y asear la zona”. En el caso de que no te sientas cómoda o cómodo con el sabor del lubricante neutro, “Puedes usar lubricantes de sabores”. Pero atención, la sex coach afirma que “No es recomendable ir directo al grano”, sino que “Puedes ir deslizando la lengua desde el coxis e ir bajando poco a poco, hacerlo en posiciones cómodas que permitan el acceso de una manera fácil y la movilidad en toda la zona”. Recomienda también “Sumar sensaciones con los dedos o juguetes vibradores por la parte externa”.

Es decir, no cojas a tu pareja ni dejes que te cojan y te laman el ano de buenas a primeras. Como hemos comentado, todas y todos necesitamos un tiempo, una adecuación e ir poco a poco, así que sigue estos pasos:

Annilingus paso a paso

1- Incorpóralo a una práctica que vayas a realizar, así será una forma más de disfrutar y quitarás el peso y la tensión de “sólo” hacer sexo oral en el ano.

2- Juega mucho primero, alarga la estimulación en todo el cuerpo y toca otras zonas que te gusten hasta casi alcanzar el clímax.

3- Una vez hayas llegado a ese punto, aplica un buen lubricante en el ano y empieza a jugar por los alrededores.

4- Haz círculos desde afuera hasta el centro del ano. Que vayan desde los glúteos hasta aproximarte a la zona más interior. Roldán recomienda “Ir de menos a más. Pueden dar pequeñas succiones, lamidas largas y cortas, movimientos de lengua en espiral lentos y rápidos”.

5- Combina tipos de lamidos, con caricias, con un poco de vibración alrededor del ano sin llegar a penetrar. “No hay necesidad de penetrar con la lengua o juguetes pero si nos apetece, también se puede considerar. Mientras se usa la lengua en el ano o sus alrededores, se pueden usar las manos para hacer presiones en los glúteos, nalgadas o caricias”, apunta la educadora sexual.

6- Céntrate en lamer la parte más exterior del ano y vete acercándote poco a poco al punto del centro y ahí sigue hasta que tú y la persona con quien los estés practicando queráis.

Las mejores posturas

Roldán nos aconseja que nos pongamos lo más cómodas posibles. “Puede ser al borde de la cama recostando el pecho sobre esta y de manera inversa, recostando la espalda. Sobre la cama con la pierna arriba o sobre los hombros de la pareja, así pueden pasar del sexo oral al pene o vulva y luego hacia el ano. También en la posición de perrito, o con un facesitting, en esta posición la parte dadora necesita estar recostada sobre una superficie y quien recibe se coloca con las piernas abiertas, sobre sus rodillas por encima de su rostro”.

Lo más importante es estar en una posición cómoda y que nos permita variar y tocarnos otras partes, ya que este es otro de los grandes trucos para el annilingus: tocarnos otras zonas a la vez que nos están realizando sexo oral en el ano.

Si te preocupa manchar o el tema higiénico, “Fluir es lo mejor” dice la experta. Ya que podemos limpiarnos antes con agua y un limpiador, pero los accidentes pueden ocurrir y no pasa nada. Es natural y la clave está en superar la vergüenza y centrarnos en disfrutar.