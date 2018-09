10 señales de que tu chico aún está quedando con otras

A veces la pareja asume la ‘exclusividad’ de su relación y dejan sin más de ver a otras personas. Pero darlo por hecho puede da lugar a malentendidos. Si te sale una respuesta positiva a todo lo que vamos a contarte a continuación, probablemente tengas que aclarar las cosas. Una o dos señales no significan gran cosa, pero todas… Ejem.

- Tiene otros planes a menudo. Saca tiempo para verte, eso es bueno, pero no suele ser fácil si no es él quien decide el día, pues siempre parece tener la mayoría de las fechas bloqueadas para otros menesteres.

- Describe esos "otros planes" sin entrar en detalles. Sus razones para estar ocupado siempre parecen excusas. Y cuando le preguntas por lo que va a hacer, la respuesta más explicativa que consigues es ‘un tema familiar’.

- Cancela a menudo vuestras quedadas. No es la primera ni la segunda vez que te deja tirada a las puertas del cine o con reserva para cenar. Y sus excusas siempre son del tipo genérico que se suelen usar cuando intentas hacer creer al jefe que no podrás ir a trabajar porque en realidad tienes una resaca de campeonato. Está enfermo, tiene la gripe o un virus estomacal repentino. Ok. No nos volvamos locas. Puede que sea verdad y que el chaval sea un poco ‘niño burbuja’, pero si pasa tan a menudo también puede ser que tenga otros planes que le apetezcan más y no se atreva a decírtelo. Planes con otra persona, quizás.

- A ti también te propone planes de último minuto. ¿Aparece invitándote a tomar una copa o a ver una película cuando menos te lo esperas? Se ha quedado sin planes, nos ha pasado a todos. Y esto no está tan mal porque implica que tiene ganas de verte, pero si todo lo demás te lleva a pensar que eres un segundo plato, esta es la prueba definitiva de que no eres su primera opción.

- No quiere ponerle nombre a lo vuestro. A algunas parejas no les cuesta en absoluto tener esa conversación en las primeras etapas de su relación. A otras les resulta más complicado. Ser o no oficialmente exclusivo para la otra persona es un paso natural que no necesariamente ha de ser hablado. Pero si él es el típico ‘espíritu libre’ que no quiere ‘complicaciones’ o se presentó diciendo que no está buscando nada serio, ya deberías haberte dado cuenta de que es más que probable que siga manteniendo abiertas otras opciones. Al menos ha sido honesto.

- No usa las redes sociales. O es la persona más desactualizada del universo o se cree muy evolucionado por no caer en la alienación digital… o simplemente así no se ve obligado a publicar imágenes de sus otros rolletes.

- No quiere que vayas a buscarle a casa o al trabajo. No le motiva que de repente aparezca también en escena su otra novia/follamiga y tampoco le mola que a su compañero de piso o de trabajo se le escape algo. Con esto lo más probable es que trate de evitar la típica escena de enredo de la típica comedia romántica americana.

- Aparece y desaparece como el Guadiana. Por regla general, te envía a diario mensajes de texto diciéndote cosas bonitas. De lunes a viernes, porque al llegar el fin de semana lo único que escuchas en su chat es el cri-crí de los grillos. Y el domingo por la noche, volvemos a empezar.

- Su teléfono siempre está ‘muerto’. Ni apagado ni fuera de cobertura. Tan muerto como su conciencia. Y además, cuando está contigo, apenas usa el teléfono, se conecta cuando va al baño y lo pone boca abajo sobre la mesa. Una de dos, o es un tío elegante y valora el tiempo que pasáis juntos sin distracciones, o no quiere que en la pantalla aparezca de repente el mensaje de otra persona.

- Tienes una corazonada. Síguela. Si crees que es un tipo genial, pero sientes ese nudo en el estómago que te hace desconfiar de algunas cosas por cómo las está gestionando, habla con él. No hay razón para sufrir en silencio preguntándote si él estará viendo a otras personas mientras tú no. No juegues si crees que vas a perder. Pregúntale si vuestra "relación sin etiqueta" es exclusiva.