Seis señales de que estás lista para volver al mercado después de una ruptura

Después de una ruptura, es difícil estar segura de que si ya estás preparada para salir de nuevo al mercado del amor. Cuesta mucho volver al campo de batalla y darse cuenta de cómo ha cambiado el cuento de conocer a alguien con aplicaciones de citas y redes sociales que permiten ‘desaparecer’ casi por arte de magia cuando no nos interesan. No tengas miedo, lo importante es estar preparada para lo que te espera ahí fuera.

Hay ciertos signos que demuestran que has superado la ruptura y que estás más que lista para quedar con otras personas. A continuación te damos seis pistas. Si no eres capaz de marcar con un SÍ la mitad de ellas, quizás debas quedarte una temporada más en casa curando tu corazoncito antes de exponerte a que te lo vuelvan a romper. Pero si puedes decir HECHO a la mayoría de ellas, enhorabuena, es hora de volver al juego.

1. La idea de tener a alguien nuevo en tu vida vuelve a seducirte

No en el sentido sexual. Aunque suene divertido, saltar de cama en cama no es la mejor manera de superar un divorcio. Pero si realmente has resuelto todas las fases del duelo que acompaña a una separación y has dejado de utilizar etiquetas como #muertealascitas para soñar con volver a compartir un domingo de sofá, peli y mantita con alguien, no hay duda: estás preparada para volver a tener pareja.

2. Te entusiasma que alguien muestra interés por ti

La mayoría de las veces, cuando las mujeres están pasando por una separación, ni siquiera se dan cuenta de que hay otros hombres interesados por ellas. ¿Recuerdas lo poco que te costaba decir “no” a cualquier tipo que intentaba ligar contigo cuando acababas de romper? Entonces sabrás que has hecho un progreso real cuando ese rotundo “no” se convierta en “nah”, “tal vez” o incluso “venga, sí”. En resumidas cuentas, si la idea de dejarte cortejar vuelve a llamarte la atención, entonces estás lista para arriesgarte.

3. Vuelves a sentir cosas

Y no cosas malas, sino las mariposas, los nervios, las sensaciones geniales que conllevan conectar con alguien de manera especial. Es posible que al principio ni lo notes, pero una vez que se te metan en el estómago vas a volver a sentir fuegos artificiales cuando te veas coqueteando con alguien que no es tu ex. Considera estas emociones naturales como una pista de que ya estás calentando motores.

Mujer mirando el móvil | iStock

4. Apenas te acuerdas de tu relación pasada

En lugar de mirar hacia atrás, hacia el pasado, tu perspectiva está cambiando hacia el futuro. Esto significa que ya puedes dejar de escuchar esa lista de canciones ‘pudrientes’ de Spotify y pasar a la de ‘buenrrollismo’. La vida que te espera es mejor que la dejas, que no te quepa ninguna duda.

5. Estar sola no está tan mal

Es totalmente normal sentirse sola después de una ruptura. Es momento de estar rodeada de tu gente, de dejarte mimar y pedir que te cuiden tus amigos y tu familia. Que te acompañen, que te escuchen, que te saquen, que te recojan. Pero cuando te veas capaz de hacer tu vida de manera independiente, por ti misma, de salir sola a pasear, al cine o de compras sin que la ansiedad pueda contigo y sin que pienses que vas a morir sola, definitivamente estás en el camino correcto.

6. Estás diciendo "Sí" más a menudo que "No"

Ya estás lista para volver a rehacer tu vida con alguien. No solo le estás diciendo "sí" a ese amigo que lleva esperándote tantos meses, sino que estás diciendo "sí" a salir del agujero, a disfrutar, a dejarte llevar, a vivir. Es como si de repente despertaras de ese profundo sueño infernal en el que has estado sumida tanto tiempo, y ahora, te atreves a salir una noche con amigos en lugar de quedarte en casa rebozándote en el lodo de la autocompasión. Y lo haces porque quieres, porque te lo pide el cuerpo, porque basta ya de perder el tiempo. Esto requiere un brindis porque tú, amiga, estás preparada para conocer a alguien de nuevo. Felicidades.