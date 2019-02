Seis cosas que no son amor

En cualquier caso hoy no vamos a hablar de la idoneidad o no de San Valentín, sino de todas esas cosas que, quizás por entorno o por una mala elección en cuanto a las películas que te gustan, tú crees que son amor. Y que en absoluto lo son sino que más bien forman parte de lo que se pueden denominar relaciones tóxicas. O sea, que mejor cuanto más lejos.

- Amor no es controlar al otro/a: ¿te controla? ¿pide cuentas sobre dónde ha estado? ¿le genera inestabilidad saber que sales con tus amigas o que este fin de semana no os habéis visto apenas? Pues eso no es amor, que no te la den con queso. Eso es un ser posesivo, celoso y con una auto estima baja y por eso necesita tenerte amarrada, para sentirse mejor. Puerta.

- Amor no es menospreciar: ¿te hace sentirte pequeña? ¿Se vanagloria de sus éxitos profesionales y considera que tu trabajo no es importante? ¿te hace de menos cuando estáis con otras personas pero cuando estáis a solas es todo entrega? Pues eso tampoco es amor. Querer a otro es tratarle en igualdad.

- Broncas todos los días: claro que es normal discutir, por supuesto. E incluso a veces, muy sano. Pero lo que no es normal ni sano es tener una bronca día sí y día también. Y si esto os sucede es que algo no va bien y debierais bucear en las razones. Lo de quien bien te quiere te hará llorar es, aparte de falso, una frase que ha hecho mucho daño.

Enfado | iStock

- Tampoco es un amor sano que te aísle de su entorno y te quiera solo para él: lo de los posesivos en el amor da un poco de miedito. La necesidad de poseer al otro y de saber que está ahí tiene más que ver con las inseguridades propias que con querer de una forma saludable.

- Si necesita de la pareja para sentirse seguro, estable y cómodo y si todo pasa porque el otro/a apruebe cada paso que se da, háztelo mirar porque muy sano tampoco es. Claro que es importante sentirse arropado por otra persona y eso genera seguridad, pero sí sin esa persona te sientes morir y que no eres nadie, quizás debieras pedir ayuda a un experto.

- El amor no es manipulación: intentar conseguir algo porque hiciste lo que sea se llama manipular y ser un manipulador/a. El chantaje emocional no forma parte de una relación sólida y saludable. Es dañino y no lleva más que a un callejón sin salida.