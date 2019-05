¿En qué pensamos las mujeres cuando nos masturbamos?

Se han hecho hasta películas en relación a este tema: ¿En qué piensan las mujeres?, protagonizada por Helen Hunt y Mel Gibson. Siempre es algo que nos ha rondado, nos ha interesado y hemos querido descubrir; y más aún si le añadimos el componente erótico: ¿en qué piensan las mujeres cuando se masturban?

Seguramente si os hacen esa pregunta directamente a vosotras sabríais qué responder, ya que, quién mejor que vosotras mismas va a saber a lo que recurrís para inspiraros en esos momentos en los que queréis excitaros, pero ¿sabríais decir en qué piensan las mujeres de vuestro alrededor? Amigas, familia, compañeras de trabajo… ¿Alguna vez ha surgido el tema? ¿Si saldría seríais sinceras las unas con las otras o responderíais en base a lo que ellas esperan que respondáis, o lo que la sociedad os ha enseñado o adoctrinado que tenéis que pensar cuando os masturbáis? ¡Porque salirse de la norma en público es romper muchos muros! ¿Verdad? Y más cuando la respuesta no es: “mi pareja…”

Pues chicas… tener este tipo de conversaciones empodera. Seguro que incluso os habéis preguntado por qué os da por pensar en vuestro ex cuando os estáis masturbando o por qué os gusta ver un tipo de porno u otro. ¿Es normal? ¿Mis amigas también lo hacen? No lo sabréis hasta que no lo preguntéis.

La mayoría de las veces no sacamos este tipo de conversación por las vergüenzas adquiridas o por el tipo de amigas que tenemos, pero en cuanto consigues un clima de aceptación y escucha entre un grupo de mujeres y sale este tema es más que enriquecedor. De hecho, os daréis cuenta de que la diversidad es tan grande como mujeres hay en el mundo, ya que cada una de nosotras es un mundo en sí. Este tipo de charlas enriquecerán vuestras propias fantasías y darán rienda suelta a vuestra imaginación. Escuchar sin juzgar es lo que os va a permitir explorar, aprender, adquirir, romper muros, sumar experiencias.

Porque lo peor que puedes hacer a la hora de masturbarte es pensar en algo que crees que se debe pensar y que en realidad a ti no te funciona. Busca tu propia fantasía, explórala, adáptala al momento, aliméntala de detalles y haz que provoque en ti orgasmos una y otra vez.

Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿En qué pensamos a la hora de masturbarnos? Aunque muchas seguramente se salgan de esta norma, sí que es verdad que podríamos destacar las cinco fantasías más recurrentes englobadas por temas generales que solemos tener las mujeres:

1. Porno: Sí, nosotras también vemos porno y, de hecho, nos gusta todo tipo de porno, ¡dejad de encasillarnos dentro del “porno para mujeres”! Pues esta etiqueta es más encorsetadora que el porno mainstream, tipo de porno que también les gusta a muchas mujeres. Lo que sí es destacable y ésta comprobado, es que la gran mayoría de mujeres tienen más desarrollado el sentido del oído y que es por eso que necesitan estimular este sentido cuando ven porno, es decir, a los hombres les puede llegar a excitar una escena sin que escuchen las voces de los actores o de quienes interactúan en ella. Ventaja: pueden ver porno en cualquier lado sin auriculares. En cambio, la mayoría de nosotras necesitamos escuchar la estimulación, el deseo, el sonido de la interacción entre esas dos personas para llegar a excitarnos.

2. Tu pareja: Sobre todo si estás en la fase de enamoramiento y no puedes para de pensar en ella. Es más habitual de lo que creéis que las mujeres recurran a pensar en su actual pareja para desarrollar escenas en su cabeza de cómo les gustaría que se lo estuviera haciendo y así alcanzar el orgasmo, u orgasmos…

3. Tu ex: En escenas muy diversas. Hay mujeres que crean escenas donde su ex aparece y se arrepiente de que ahora ellas estén con alguien mejor que él/ella. Otras que desarrollan escenas ya vividas porque el recuerdo de ese momento les despierta neuronas del deseo. Otras que lo incluyen en un encuentro con su nueva relación, o que se imaginan cómo hubiera sido algo vivido, o no, si hubiera pasado de diferente manera.

4. BDSM: Pues sí, aunque no os lo creáis es una de las fantasías más recurrentes, eso sí, no os hacéis una idea de la diversidad de escenas que se pueden imaginar bajo estas cuatro siglas. Dominación y sumisión están más presentes en nuestro imaginario de lo que mucho/as piensan.

5. Famoso/as: Puede que nuestro cerebro recurra más de una vez a alguna figura física ya deseada visualmente, y la mayoría de las veces suele coincidir con alguien que nos ha gustado de alguna serie o película. Nada tiene que ver con que tengas unos años en concreto, esto no depende de la adolescencia.