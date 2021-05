¿Qué pasa si tu pareja ya no ‘te pone’?

“Si hay un exceso de estrés, el deseo sexual se inhibe”, expone Laura Palomares, psicóloga y directora de Avance Psicólogos. En ocasiones, entran en juego otros motivos que pueden ser hormonales o físicos, pero tal y como adelanta la experta, es normal que haya rachas de mayor o menor libido. “El deseo sexual varía de una época a otra y también depende mucho del estado de ánimo de cada persona”.

La pérdida de deseo no tiene por qué ser un problema grave. A veces se trata simplemente de una racha más ‘flojita’. No obstante, aunque observes que vuestra libido es normal y no hay motivos externos que os afecten especialmente, si no hay atracción entre la pareja es mejor revisar qué ocurre antes de que aparezcan los sentimientos de culpa que puedan hacer que el deseo siga bajando.

“Entrar en ese círculo vicioso puede traer consigo la evitación de contacto físico y afectivo y otros problemas de comunicación”, señala Palomares.

¿Qué nos está pasando?

A veces, las causas de la falta de deseo son más profundas. Una ‘deuda histórica’, un enfado escondido, problemas continuados con la familia política, inseguridades personales o tabúes, son algunas de las cosas que puede haber detrás de ese descenso de atracción entre la pareja.

En estos casos, la psicóloga recomienda acudir a terapia sexológica antes de que se produzca un mayor alejamiento afectivo y físico.

Pareja con problemas | iStock

Cómo gestionar el problema

“La comunicación entre la pareja es fundamental”, asegura Palomares. “Es imprescindible poner el problema sobre la mesa, con calma y objetividad y, lo que es aún más importante, sin buscar culpables.

Aquí tienes algunos consejos para intentar un acercamiento con tu pareja antes de recurrir a la terapia:

1. Revisa si existen espacios de ocio conjunto suficientes y fomentarlos.

2. Tocaros más. “La caricia genera un aumento de oxitocinas y endorfinas en el organismo, las hormonas del amor y el bienestar, y éstas siempre ayudan a fortalecer el vínculo”, dice la psicóloga.

3. Prueba con la literatura erótica. La fantasía es la base de nuestro deseo y la literatura erótica, o incluso el cine erótico, es un potente estimulo sexual capaz de despertar nuestro ‘órgano sexual’ más importante: el cerebro.

4. Si no sabéis cómo abordar con tranquilidad la situación y esto os está generando discusiones o un malestar que empieza a enquistarse, quizás sea un buen momento para ir a ver a un terapeuta de pareja, un psicólogo especializado en sexología que os ayudará a trabajar más profundamente los condicionantes individuales que revierten sobre la pareja, además de las dificultades propias de la relación.