¿Qué anticonceptivo es el más adecuado para ti?

La información básica la conocemos, pero ¿cómo decidir qué anticonceptivo es el mejor? Por si acaso se nos ha escapado algo, hacemos un repaso y aclaramos las diferencias entre anticonceptivos hormonales y no hormonales.

¿Cómo funcionan los anticonceptivos hormonales?

Los anticonceptivos hormonales son básicamente moléculas sintéticas parecidas a las que regulan el ciclo menstrual de forma natural. En este tipo de anticonceptivo se combinan progestágenos y estrógenos. Lo que hacen es inhibir la ovulación, espesan el moco cervical y disminuyen el grosor del endometrio. De esta manera se evita el embarazo.

¿Qué efectividad tienen los anticonceptivos hormonales?

Este tipo de anticonceptivos tienen una efectividad muy alta siempre y cuando los utilicemos adecuadamente

¿Cuáles son los anticonceptivos hormonales?

Si este es el método anticonceptivo por el que te inclinas, las opciones son el anillo vaginal, el parche anticonceptivo, el implante subcutáneo, el DIU hormonal y la píldora.

Si eres de las que no quiere oír ni hablar de los hormonales, las opciones se reducen bastante, pero tu cuerpo no sufrirá efectos secundarios.

¿Cuáles son los anticonceptivos no hormonales?

En el caso de las mujeres tenemos el diafragma, el DIU de cobre y el preservativo interno o femenino.

Anticonceptivos | iStock

¿Qué efectividad tienen los anticonceptivos no hormonales?

Cada uno tiene una tasa de efectividad diferente, pero todos ellos son seguros. Eso sí, usándolos adecuadamente. Además, con estos anticonceptivos no sólo nos protegen de los embarazos no deseados, sino también de las infecciones de transmisión genital y sexual (ETS e ITGS).

¿Cómo sé cuál es anticonceptivo adecuado para mí?

Para saber cuál es el mejor anticonceptivo para ti te proponemos una serie de preguntas para guiarte en la elección del anticonceptivo que más te conviene.

Realiza este test rápido para saber cuál es el anticonceptivo adecuado para ti.

1. ¿Qué tipo de relación tienes?

El tipo de relación, si es una relación estable o no, marca el tipo de anticonceptivo más adecuado. Aquí debes ser sincera si tienes relaciones esporádicas en las que sólo te preocupas de la protección en ese momento o si la protección sexual es una inquietud constante y quieres estar protegida en todo momento. Si tienes una relación estable, la pregunta es muy parecida, ¿quieres protegerte en cada encuentro o estarlo siempre sin tener que pensar en ello?

2. ¿Cómo eres de organizada?

Si eres una persona organizada puedes optar por uno de los anticonceptivos que se toman cada día a la misma hora, como por ejemplo la píldora. Si no es tu caso, es mejor que optes por uno que vaya contigo sin que tengas que acordarte de tomarlo o ponértelo.

3. ¿Cómo quieres conseguir los anticonceptivos?

Otro aspecto importante es cómo conseguir el anticonceptivo. Debes pensar si para ti lo mejor es que sea rápido y sencillo, como ir a la farmacia o al supermercado a comprarlo. Si necesitas un acompañamiento médico o si prefieres despreocuparse y sentirte protegida teniendo revisiones cada cierto tiempo.

4. ¿Hormonas sí o no?

Esta es una de las preguntas clave, ¿quieres un anticonceptivo hormonal o no? Y con esta respuesta tus opciones estarán mucho más claras. Para saber si los anticonceptivos hormonales son una opción para ti debes conocer bien cómo funciona tu cuerpo y hablarlo con tu ginecóloga.

Si tus respuestas marcan una tendencia de protección constante, regular, con acompañamiento médico y la hormonación no te preocupa, entonces puedes pedir información a tu médica sobre la píldora, el parche, el anillo vaginal, el implante subcutáneo o el DIU hormonal. Eso sí, si en la pregunta sobre cómo de organizada eres te ha dado la risa porque no eres capaz ni de recordar qué comiste ayer, tal vez la píldora (que se toma todos los días a la misma hora) no sea tu mejor opción.

Por otro lado, si vives fluyendo, te proteges cuando debes y no quieres tener influencias hormonales en tu cuerpo lo mejor es que te informes de los anticonceptivos no hormonales que usas durante el encuentro y luego te olvidas. Además, en las relaciones esporádicas es lo mejor porque nos protege de infecciones de transmisión genital.

¿No encajas en ninguna opción? Si quieres estar protegida siempre, pero que no contenga hormonas, el DIU de cobre es lo más acertado. Te lo colocan en ginecología, no es un método