¿Te puedes quedar embarazada durante el periodo de descanso?

Acudimos a la sexóloga Núria Jorba para que nos saque de dudas en este tema. Empecemos con un poco de explicación: Si se toman pastillas anticonceptivas o cualquier tratamiento hormonal para la prevención del embarazo, se está realizando un tratamiento anovulatorio porque se realiza una función específica sobre los ovarios que consiste en evitar la ovulación.

“A través de un aporte externo de hormonas sexuales el organismo cree que ha ovulado y no se produce la ovulación, por lo que no es posible que se produzca un embarazo. Esta condición se evita tanto durante el tiempo que se toma las pastillas como durante los períodos de descanso. Además, si durante bastante tiempo se sigue con el tratamiento, los ovarios tienden a quedarse adormecidos y luego, al dejar la medicación, se tarda un tiempo a que se produzcan de nuevo ovulaciones con ciclos fértiles”, explica.

Barriga de mujer embarazada | Agencias

Los anticonceptivos hormonales ayudan a regularizar el ciclo

Además, los anticonceptivos hormonales ayudan a regularizar el ciclo menstrual: “La semana de descanso existe para que aparezca la menstruación y si se tiene una relación sexual durante esos días, se están en los días menos fértiles, puesto que el sangrado menstrual es inminente y el riesgo de embarazo casi nulo”, añade.

O sea, en principio, si se siguen las normas básicas (tomarte todas las píldoras), no hay riesgo. Pero… volvamos a ese anterior “casi”, que no está puesto al azar en la frase: “Nada es 100% seguro, siempre hay un pequeño riesgo, al igual que con los preservativos. Ningún anticonceptivo es 100% fiable y seguro, siempre hay un pequeño riego de embarazo. Pero para que éste sea el mínimo es importante no olvidar las píldoras sobre todo durante la primera semana de consumo”, comenta.

¿Y qué pasa si durante la toma se han tenido problemas gastrointestinales? Ojo, porque se reduce la eficacia de la píldora: “De igual modo que si se ha tomado algún antibiótico u otros medicamentos”, recuerda la sexóloga.