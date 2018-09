¿Puedes acostumbrarte a vivir sin sexo?

Todos conocemos las múltiples ventajas de practicar sexo, con uno mismo o con otra persona, pero, ¿qué sucede si no lo practicas? Hablamos con la sexóloga Raquel Graña al respecto:

“Es decisión de cada uno tener o no tener una vida sexual activa, en principio, no tiene por qué tener ninguna consecuencia negativa, siempre y cuando la persona se sienta bien con su elección. Por ejemplo, las personas asexuales generalmente no sienten deseo sexual por lo que no mantienen relaciones eróticas ni tienen problemas de ningún tipo. Son felices con su decisión”, explica.

Pero ojo, debemos recalcar, como cuando hablábamos de las ventajas de tener una vida sexual activa más arriba, que practicarlo tiene numerosas ventajas y así lo ponen de manifiesto muchos estudios: “Hay estudios realizados en Estados Unidos que afirman que el sistema inmunológico se ve afectado por esta falta de sexo, debilitándolo. Durante las relaciones eróticas se entrena la actividad cardiovascular, lo que favorece la protección de nuestro sistema inmunológico. De todas formas, este estudio se queda un poco escaso, ya que cualquier persona que practica otro tipo de deporte cardiovascular debe generar la misma respuesta de protección. Otras investigaciones hablan de mayor estrés, irritabilidad y mal humor. Aquí debo decir que como en todo, siempre que practiques actividades que te relajen y te estimulen como el deporte, tu cuerpo se sentirá mejor, estarás de mejor humor y tu nivel de estrés será menor”, añade.

Grupo de amigos | iStock

O sea, que la práctica de determinadas actividades físicas guardaría relación con el nivel de satisfacción que vas a tener si dejas el sexo de lado. La experta cita, llegados a este punto, a la comunidad NoFap, una comunidad nacida en Reddit que defiende no tener relaciones sexuales, ni masturbación ni otro tipo de contacto erótico, y también, no visionar pornografía: “Ellos defienden que la abstinencia les ayuda a tener más concentración, a sentir más confianza, más energía y mayor estabilidad emocional. He oído hablar del desgaste energético, sobre todo en la masturbación masculina, pero hay poca investigación al respecto, por lo que no podemos darles ni quitarles la razón”, explica la sexóloga.

Así que, ¿puedes acostumbrarte a vivir sin sexo? Claro. Pero Graña hace una recomendación: “Siempre que se practique alguna actividad física con frecuencia, no tiene por qué haber ningún problema a nivel físico ni psicológico. Otra cosa es que, la persona sí quiera tener relaciones y no pueda porque no encuentre la pareja adecuada u otro tipo de factores. Aquí sí, afectaría, sobre todo a nivel emocional”, finaliza.

Así que ya sabes, siempre que sea por tu elección y no por causas estructurales, no tiene por qué plantearte ningún problema decirle bye bye al sexo.