¿Puede funcionar una pareja si no hay química?

Esa chispa que tenías presente en tu anterior relación, con aquel chico “malote” súper sexy con el que echaste unos polvos de locura y que se acabó largando con la siguiente de Tinder sin dar más noticias. Y a ti se te quedó cara de póker…

Sí, esa química, esa magia que ha surgido en muchas de tus relaciones más pasionales (que no quiere decir que fuesen las que mejor acabaron), en este caso no se está presentado. Tus amigas te lo preguntan directamente: “¿pero te gusta de verdad este chico?”. Y tú vuelves a responder con la retahíla de adjetivos: estoy a gusto con él, es encantador, educado, simpático… ¿Todo eso es suficiente si no hay química? ¿la química nace o se hace? Es más, ¿se puede estar a gusto en una relación (entiéndase feliz y completa) si no hay química con esa pareja?

Hablamos con la experta en matchmaking, Verónica Alcanda, al respecto. Y esto es lo que nos cuenta: “No hay una respuesta fácil pero si atendemos a la demanda de mis servicios como matchmaker, la respuesta sería SÍ, porque muchos clientes lo que buscan no es una relación basada en la atracción física ni en el sexo sino, más bien, una buena compañía para poder compartir sus vidas con alguien afín”, explica. Y añade: “Imagino que desde un punto de vista romántico, o en nuestra juventud, esto sería del todo impensable pero si lo analizamos bien, no es tan imposible porque, y aunque parezca mentira, muchas personas hoy tienen problemas sexuales a los cuales no quieren enfrentarse y, para no asumirlos, prefieren restarle importancia diciendo que en la pareja “el sexo no lo es todo”, “hay cosas más importantes”, etc”, explica.

Pareja en coche | iStock

En definitiva, que si el sexo no es muy importante para ti y si estás en un momento de tu vida en el que lo importante es compartir con alguien (y todo lo positivo que eso conlleva) y no tanto la pasión, sería totalmente factible poder estar en pareja con esa persona sin la caprichosa “química”. “Existen muchos tipos de parejas y no todas están basadas en el romanticismo. No todo el mundo busca lo mismo en una relación de pareja y que hay respetar a los conceptos de los demás”, añade Alcanda.

Ahora bien, si lo tuyo es la pasión y te mueres porque tu chico te empotre contra la pared, evidentemente te resultará mucho más difícil construir una pareja con esa persona porque te faltará una pata que para ti es importante: el sexo y la pasión. Es verdad que la química puede construirse si bien lo más normal es que surja desde el principio. Eres tú quien debe valorar lo que te aporta y lo que no tienes con él: tal vez podéis abordar la cuestión, de la manera más diplomática posible, y quizás sea que tengáis deseos sexuales diferentes (no todo el mundo tiene las mismas necesidades).

En todo caso, sé honesta contigo misma y también con él y analiza si le ves realmente como tu pareja o si simplemente, le estás viendo como un amigo con el que estás muy a gusto pero nada más. Si es esto lo que te está sucediendo y sabes que él busca algo más en ti que una amistad, conviene hablarlo y dejar las cosas claras para que nadie se sienta engañado a posteriori.