'La princesa rebelde', la nueva saga de la reina de la novela erótica, llega a España

No es ninguna sorpresa que la novela erótica sea uno de los géneros literarios más leídos. La pasión y la sensualidad que envuelven las historias narradas consiguen seducir al lector desde la primera página. Un claro ejemplo es 'La princesa rebelde', la nueva saga erótica de Jodi Ellen Malpas que está triunfado en Inglaterra y Estados Unidos. 'Mi amor prohibido', el primer libro de esta trilogía, llega ahora a España de la mano de la editorial Planeta y promete revolucionar la intimidad femenina.

'Mi amor prohibido' no sólo ofrece moderadas dosis de erotismo, también oculta una profunda historia de amor, traición y crítica a los convencionalismos que promete embaucar al lector desde el capítulo uno. La saga 'La princesa rebelde' combina las mentiras y los secretos que esconde el opaco del mundo de la realeza con el atractivo propio de Hollywood: una insumisa princesa obligada a casarse con un aristócrata al que no ama, un actor escandalosamente sexy y un cruel padre dispuesto a todo para imponer su voluntad, son los protagonistas de esta novela impregnada de pasión, vicio y lujuria. “Ella es la princesa rebelde. Y aunque no se inclina ante nadie, sí lo hará ante él…” resume la autora.

Jodi Ellen Malpas ha sido apodada por The New York Times como la reina de la novela erótica. La autora se dio a conocer en 2012, cuando su trilogía 'Mi hombre' consiguió seducir a más de un millón de mujeres en menos de un año. Ava y Jessei son los ardientes personajes que cobran vida en 'Seducción', 'Obsesión', 'Confesión' y 'Devoción', los cuatro libros que forman esta saga erótica. En esta ocasión la autora se decantó por una decoradora de interiores y un atractivo millonario para dar rienda suelta a sus fantasías más inverosímiles e íntimas. Ahora, Ellen, cansada de la cotidianidad, ha decidido exprimir al máximo la sensualidad que esconde el lujo y el excentricismo. Diferente escenario, diferentes personajes, diferentes fantasías pero mismo grado de lujuria y deseo.